Desjardins fait l'acquisition de la Compagnie d'assurance de l'Île-du-Prince-Édouard





Le Mouvement Desjardins avait annoncé ses intentions d'acquérir en totalité ICPEI lors de la prise de participation minoritaire en 2023

LÉVIS, QC et CHARLOTTETOWN, PE, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins, par l'entremise de Desjardins Groupe d'assurances générales inc., et ICPEI Holdings Inc. (la « ICPEI Holdings ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'ententes définitives visant l'acquisition indirecte par Desjardins de la totalité des actions émises et en circulation d'ICPEI. ICPEI Holdings exploite la Compagnie d'assurance de l'Île-du-Prince-Édouard (« ICPEI ») comme filiale en propriété exclusive. Cette acquisition par Desjardins, qui a devancé l'exercice de son option d'achat, permet d'en acquérir la totalité des actions et d'ajouter à ses opérations les activités d'assurance habitation, automobile et entreprises d'ICPEI.

Sujet aux approbations des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture usuelles, cette acquisition permettra de diversifier son offre d'assurance et de mieux répondre aux besoins des propriétaires des entreprises canadiennes. L'expertise d'ICPEI et de son réseau de courtiers font de ceux-ci d'excellents partenaires pour être encore plus performants auprès de cette clientèle.

« Cette acquisition vient renforcer la place qu'occupe Desjardins à l'échelle du Canada en assurance pour les entreprises. D'ailleurs, nous avons la volonté de toujours mieux répondre aux besoins évolutifs de nos membres et clients entreprises canadiens et de les accompagner de manière proactive. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter sur l'expertise d'ICPEI dans la distribution d'assurances par courtage pour étendre notre portée et accéder à de nouveaux marchés », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Avec cette expertise additionnelle, je suis convaincu que nous serons encore plus performants auprès des entreprises, ce qui renforcera notre position de joueur clé au Canada pour cette clientèle. »

Les produits d'assurance aux entreprises seront offerts par le biais de courtiers d'assurances qui travaillent avec ICPEI, un complément à l'approche en direct de Desjardins et à leur réseau d'agents exclusifs. La solidité financière de Desjardins permettra de soutenir le développement et la croissance déjà entamés d'ICPEI. Selon Serge Lavoie, président et chef de la direction d'ICPEI : « Cette acquisition s'inscrit clairement dans les objectifs stratégiques d'ICPEI d'étendre la distribution d'assurance à travers le pays et de développer des opportunités d'affaires pour des collaborations encore plus importantes sur le marché canadien. Ce partenariat avec Desjardins, un chef de file financier solide, permettra à ICPEI de devenir un joueur important plus rapidement au niveau de l'assurance par courtage. »

Lors de la prise de participation minoritaire en février 2023, Desjardins Groupe d'assurances générales inc. avait annoncé son intérêt de procéder à l'acquisition d'ICPEI sur un horizon de 3 à 5 ans. Les conjonctures du marché, les opportunités ainsi que la progression réalisée par la compagnie pour valoriser leur partenariat ont amené Desjardins à accélérer le tout. Cette acquisition s'inscrit dans l'intention de soutenir les ambitions de croissance et d'être proactifs dans des secteurs ciblés.

Cette acquisition représente une étape importante pour Desjardins, ICPEI et ses courtiers partenaires, qui leur permettra de mieux répondre aux besoins des entreprises canadiennes et de poursuivre leur croissance dans des secteurs clés. L'acquisition récente par le Mouvement Desjardins des activités de distribution en assurance de personnes et en épargne individuelle de Guardian Capital Group Limited ainsi que celle d'ICPEI démontrent la volonté de Desjardins de poursuivre la croissance au Canada, notamment dans les secteurs de l'assurance de dommages, de personnes et de la gestion de patrimoine.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos d'ICPEI Holdings Inc.

Fondée en 1998, ICPEI Holdings Inc. exerce ses activités dans l'industrie canadienne de l'assurance de dommages par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, The Insurance Company of Prince Edward Island (ICPEI). ICPEI fournit des gammes de produits d'assurance des particuliers et des entreprises exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs. De tels énoncés sont généralement reconnaissables par l'utilisation de verbes au futur et au conditionnel, par exemple « devraient » ou « feront », et d'autres mots et expressions servant à exprimer ces réalités. Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont soumis à des incertitudes et à des risques inhérents de nature générale ou spécifique et sont basés sur des hypothèses, de sorte que les résultats ou les événements réels pourraient être très différents des attentes qui y sont exprimées explicitement ou implicitement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, ceux concernant les objectifs et les points de vue de Desjardins et d'ICPEI au sujet du moment de l'acquisition, de l'acquisition elle-même, de l'exploitation des sociétés acquises après la clôture de la transaction, de la satisfaction des conditions de clôture et de l'obtention des approbations réglementaires requises pour clore l'acquisition. Il est important de noter que de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats à venir et avoir un effet négatif sur ces mêmes résultats. Desjardins et ICPEI déconseillent aux lecteurs de se fier indûment à ces énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Desjardins et ICPEI ne s'engagent pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus aux présentes, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois applicables.

