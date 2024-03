Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David's Medical Center accueillera un symposium international virtuel sur les arythmies cardiaques complexes





EPLive 2024 est une conférence de deux jours qui attire les meilleurs experts mondiaux en électrophysiologie cardiaque

AUSTIN, Texas, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Les 18 et 19 avril 2024, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center accueillera son septième symposium international sur les arythmies complexes, EPLive 2024.

EPLive est une rencontre éducative intensive de deux jours destinée aux médecins, aux infirmiers en pratique avancée et aux professionnels de la santé qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, un trouble faisant en sorte que le coeur bat à un rythme irrégulier ou anormal. En direct du nouveau centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center, la conférence aura comme principal outil pédagogique des cas réels qui seront commentés par des experts.

« Le Texas Cardiac Arrythmia Institute est honoré de réunir les plus grands experts mondiaux en électrophysiologie cardiaque pour présenter des cas en direct et enregistrés qui mettent en valeur les progrès et l'avenir de notre domaine, a déclaré le Dr Andrea Natale, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque, directeur médical exécutif du TCAI et directeur du cours EPLive. Les cas, qui mettent en évidence les progrès réalisés dans le traitement des arythmies cardiaques, contribueront à améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier. »

Les arythmies cardiaques sont causées par des problèmes au niveau du système électrique du coeur. Alors que de nombreuses arythmies cardiaques sont traitées à l'aide de procédures d'ablation modernes, qui font appel à la chaleur ou au froid extrêmes pour détruire des zones ciblées associées à des rythmes cardiaques anormaux, EPLive se concentrera sur l'ablation par champ pulsé (PFA). Cette forme d'ablation, dernière avancée en électrophysiologie, produit des impulsions électriques à haute fréquence pour attaquer les cellules musculaires à l'origine des irrégularités du rythme cardiaque sans utiliser de chaleur ou de froid excessifs. Cette approche non thermique n'endommage pas les tissus environnants et améliore donc les résultats pour les patients.

Les cas de fibrillation auriculaire (FA), y compris la PFA, représentent l'une des quatre sections de la conférence. EPLive présentera également des cas d'ablation de tachycardie ventriculaire (TV), des cas et des dispositifs de fermeture de l'appendice auriculaire gauche (LAA), ainsi que de nouvelles technologies. Les différentes sessions consisteront en une combinaison de cas diffusés en direct et enregistrés fournis par le TCAI et certains des plus grands centres du monde, dont : Cleveland Clinic, Houston Methodist, le Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, MedStar Health (Washington, D.C.), Mt. Sinai Hospital (New York), Mozina Heart Center (Italie), St. Bernard Heart and Vascular Center (Arkansas), l'UC Health Center (Colorado), University of Chicago Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center et Vancouver General Hospital (Canada).

La conférence se concentrera également sur divers objectifs, notamment :

Déterminer des processus qui réduisent les complications et favorisent des mesures sécuritaires pour les patients pendant les ablations d'arythmies ventriculaires et autres arythmies cardiaques.

Comprendre les plus récentes données probantes et lignes directrices en matière de prise en charge et de traitement de l'arythmie par l'utilisation des nouvelles technologies.

Adopter des approches exploitant le plus efficacement possible les nouvelles technologies présentées pour optimiser les résultats cliniques.

Recenser les processus qui pourraient bénéficier de l'intégration de nouvelles technologies et promouvoir des procédures moins dangereuses pour les patients.

Déterminer les processus qui réduisent les complications et promeuvent des mesures sécuritaires pour les patients pendant l'extraction complexe d'un conducteur d'implant cardiaque.

Outre le Dr Natale, EPLive comprendra des présentations de plusieurs médecins du TCAI, dont le codirecteur du cours, le Dr Amin Al-Ahmad, le Dr Mohamed Bassiouny, le Dr David Burkland, le Dr Robert Canby, le Dr Joseph Gallinghouse, le Dr Rodney Horton, le Dr Patrick Hranitzky et le Dr Jason Zagrodzky.

Les médecins recevront un maximum de 14,5 heures de crédittm de catégorie 1 de l'American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) lors de la conférence.

Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute est le premier centre d'électrophysiologie robotisée d'Amérique du Nord. Le centre de 6 700 mètres carrés, qui a ouvert ses portes en 2019, comprend six laboratoires d'électrophysiologie équipés d'une technologie de pointe pour le traitement des arythmies complexes. L'équipe de médecins de renommée mondiale de l'institut est l'une des plus grandes structures d'électrophysiologie des États-Unis, qui offre une expérience et une expertise inégalées et des soins exceptionnels.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site EP-Live.com.

Contact pour les médias : ECPR Texas

Matt Grilli

[email protected]

(630) 800-9533

27 mars 2024 à 09:49

