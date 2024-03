Avis aux médias - Protection des personnes lanceuses d'alerte - L'APTS en commission parlementaire sur le projet de loi n° 53





LONGUEUIL, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le 28 mars 2024, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) participera aux consultations particulières sur le projet de loi n° 53, Loi édictant la Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d'actes répréhensibles et modifiant d'autres dispositions législatives.

Le président de l'APTS, Robert Comeau, sera disponible pour une entrevue à la fin de cette audience.

Aide-mémoire

Quoi : Réaction de l'APTS au projet de loi n° 53



Quand : Jeudi 28 mars 2024, vers 13 h



Qui : Robert Comeau, président de l'APTS

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

