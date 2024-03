Air Canada remporte le prix 2024 de l'APEX dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord





Une offre sans égale qui comprend des milliers d'heures de contenu, notamment de télévision en direct, d'Apple TV+, d'Audible, de Disney+ et de Hayu

MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Air Canada est fière d'avoir reçu le prix 2024 de l'APEX dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord pour l'offre disponible sur son système de divertissements à bord. Cette distinction, décernée hier soir à Lisbonne lors de la remise des prix de l'APEX, est attribuée à Air Canada pour la toute première fois, sur la base des notes attribuées par des milliers de passagers qui ont voyagé avec la société aérienne.

« Je suis extrêmement fier de ce prix 2024 de l'APEX dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord, qui souligne l'offre sans égale de divertissements à bord de nos appareils, a déclaré John Moody, directeur général - Produits à bord, d'Air Canada. Avec des milliers d'heures de films, de séries télé et de balados, il ne fait aucun doute que nos clients apprécient la large gamme d'options que nous leur offrons pendant leur vol. Je les remercie de leur fidélité. Comme nous continuons d'ajouter du contenu sur demande et en direct à notre système de divertissements à bord, vous pouvez vous attendre à ce que de nouveaux produits intéressants fassent bientôt leur apparition! »

Le très riche programme de divertissements à bord offert gracieusement par Air Canada propose plus de 1 400 heures de films, 1 900 heures de séries télé et plus de 600 heures de musique et de balados, ainsi qu'une sélection de chaînes de télévision en direct.

Grâce à des collaborations avec Apple TV+, Audible, Disney+ et Hayu, entre autres, la société aérienne propose, sur son système de divertissements, des heures de films et d'émissions de télévision, des chaînes spécialisées, des albums de musique, des jeux et d'autres contenus vidéo et audio, le tout dans plusieurs langues, de l'embarquement à l'atterrissage.

De plus, les passagers qui voyagent à bord de l'un des trois appareils A321 d'Airbus nouvellement réaménagés et exploités par la société aérienne peuvent obtenir sur l'écran du système de divertissements une vue en plongée de leur trajet grâce aux caméras de dérive et de soute installées sur l'appareil. Cette caractéristique constitue une première mondiale pour un appareil monocouloir. L'installation de caméras extérieures est prévue pour les 15 appareils de la flotte d'A321 d'Airbus d'ici la fin de 2025.

L'APEX s'est associée à TripIt de Concur, l'application d'organisation de voyage la mieux cotée du monde, pour déterminer les lauréats en fonction des commentaires et des observations de passagers recueillis de façon anonyme et en toute impartialité par un tiers. Pour l'attribution des distinctions de 2024, des passagers ont évalué près d'un million de vols assurés par plus de 600 sociétés aériennes de partout dans le monde sur une échelle de cinq étoiles. Les passagers ont eu l'occasion d'attribuer anonymement, sur un seul écran, des notes dans les cinq sous-catégories suivantes : confort des sièges, service cabine, nourriture et boissons (présentée conjointement avec l'International Flight Services Association [IFSA]), divertissements et Wi-Fi. L'attribution de notes sur un seul écran permet aux voyageurs aériens d'évaluer facilement leur vol en moins de 15 secondes.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

27 mars 2024

