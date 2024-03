Falco franchit une nouvelle étape majeure et confirme la recevabilité de l'étude d'impact sur l'environnement de son projet Horne 5





MONTRÉAL, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu la confirmation de la recevabilité de son étude d'impact sur l'environnement (« ÉIE ») pour le projet Horne 5 situé à Rouyn-Noranda (la « recevabilité ») du Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (« MELCCFP »).

Depuis le dépôt initial de l'ÉIE en 2018, Falco a réalisé des travaux et des études approfondis sur le terrain, en plus de fournir la documentation afin de répondre à des questions et demandes d'informations supplémentaires soulevées par le MELCCFP. Guidée par des principes ESG, l'ÉIE a été réalisée par une équipe multidisciplinaire composée d'employés, d'experts et de partenaires de Falco, et met en évidence les avantages et les impacts du projet Horne 5 sur les milieux physique, biologique et humain. L'ÉIE comprend diverses mesures visant à éviter, atténuer ou compenser ces impacts et à améliorer globalement les avantages du projet, dans un environnement de gouvernance d'entreprise solide. L'ÉIE et toute la documentation connexe sont accessibles au public sur le registre d'évaluation environnementale du MELCCFP.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco a déclaré : « En plus de la récente conclusion de la convention de licence d'exploitation et d'indemnisation avec Glencore Canada Corporation le 23 janvier 2024, la recevabilité de l'ÉIE du projet Horne 5 par le MELCCFP constitue une autre étape importante dans l'avancement du développement et de la réalisation du projet Horne 5. L'équipe de Falco a travaillé extrêmement fort sur le processus d'autorisation environnementale, et la recevabilité de l'ÉIE ouvre la voie à l'avancement du projet. Bien que des étapes importantes restent à franchir, nous croyons fermement au projet Horne 5 en tant que projet polymétallique vert de classe mondiale qui profitera aux communautés environnantes. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées au MELCCFP pour leur travail et leur support constant tout au long de ce processus. Falco tient également à remercier les communautés de Rouyn-Noranda pour leur participation engagée et active et leur soutien continu. »

Processus d'audience publique

La recevabilité de l'ÉIE permet à Falco de progresser vers le processus d'audience publique qui sera chapeauté par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (« BAPE ») suite à l'émission par le MELCCFP d'un mandat au BAPE pour mener un tel processus d'audience publique, qui implique notamment une période d'information publique de 45 jours, débutant le 24 avril 2024, en plus d'un processus d'audience publique de 4 mois. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au lien MELCCFP suivant : https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/index.asp

Depuis 2019, Falco interagit et travaille avec son milieu d'accueil et ses parties prenantes, dont son comité consultatif. Les commentaires, questions et idées recueillis lors de ces échanges ont permis à Falco de mieux comprendre les défis et les préoccupations de nos parties prenantes afin d'élaborer une proposition pour le projet Horne 5 qui favorise la cohabitation harmonieuse de tous les acteurs de la région avec ce projet minier d'une nouvelle génération.

Hélène Cartier, vice-présidente, environnement, développement durable et relations avec les communautés a ajouté : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos parties prenantes et communautés d'accueil, qui participent à nos activités et initiatives de consultation, nous permettant de développer un beau projet pour la région de Rouyn-Noranda. Nous restons déterminés à continuer de développer un projet collaboratif et à en faire une source de fierté pour nos communautés. Notre équipe est prête à amorcer fièrement la démarche du BAPE. »

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

[email protected]

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, en particulier la capacité de Falco à compléter le BAPE, l'obtention par Falco des permis et des approbations requis pour développer le projet Horne 5 et la capacité de Falco à compléter à développer et à exploiter efficacement le projet Horne 5 selon les termes de la convention de licence d'exploitation et d'indemnisation conclue avec Glencore Canada Corporation (« OLIA »). Ces déclarations sont basées sur les informations dont dispose actuellement la Société et la Société ne fournit aucune garantie que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. La survenance de tels événements ou la réalisation de telles déclarations est soumise à un certain nombre de facteurs de risque, y compris, sans limitation, la capacité de Falco à fournir les garanties d'assurance financière requises par l'OLIA et l'exercice par Glencore Canada des droits en vertu de l'OLIA qui pourrait affecter le développement et l'exploitation du projet Horne 5, ainsi que les autres facteurs de risque identifiés dans la notice annuelle de Falco et dans d'autres documents d'information continue disponibles sur www.sedarplus.com. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que de tels événements se produira dans les délais divulgués ou pas du tout. Sauf lorsque la loi applicable l'exige, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

