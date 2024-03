NTT Communications : un événement numérique relie Tokyo et Kanazawa via le plus long APN IOWN du monde pour commémorer l'extension de la ligne Hokuriku Shinkansen





NTT Communications Corporation (NTT Com) et le bureau régional de Hokuriku de NTT DOCOMO, INC. (DOCOMO), ainsi que la ville de Kanazawa, ont célébré l'ouverture d'un nouveau tronçon de la ligne Hokuriku Shinkansen entre Kanazawa et Tsuruga en organisant le 16 mars des événements numériques sur le thème de la « connexion », un élément clé du concept de réseau optique et sans fil innovant (IOWN) de NTT Group.1

Ces événements comprenaient une performance à distance en direct qui reliait de manière transparente les musiciens de Kanazawa et de Tokyo, à une distance d'environ 1 000 kilomètres, via le réseau All-Photonics Network (APN). Pour la connexion, NTT Com a fourni son plan de lignes APN louées basé sur IOWN,2 qui a utilisé le plus long câble optique jamais déployé dans une démonstration IOWN et le premier à être déployé dans la région japonaise de Hokuriku.

L'événement a réuni le Kanazawa Junior Jazz Orchestra JAZZ-21, composé principalement de collégiens et de lycéens qui se sont produits dans les zones touchées par le grand tremblement de terre de l'est du Japon et dans divers grands festivals à travers le monde, et la célèbre violoniste Mayu Kijima, lauréate de nombreux concours internationaux, dont le premier concours international de violon Isaac Stern de Shanghai en 2016, qui s'est produite avec le violon Walner fabriqué par Antonio Stradivari 1699, prêté par la collection Munetsugu.

La ville de Kanazawa a fourni l'environnement de démonstration et exploité le site dans sa région, tandis que NTT Com a fourni l'équipement de transmission APN et le site à Tokyo. NTT Com et DOCOMO ont diffusé l'événement en direct sur la plateforme de métavers de Kanazawa à l'aide du système de transmission vidéo 5G de DOCOMO, ce qui a permis aux téléspectateurs chez eux de profiter de l'événement en direct sur PC, smartphones et tablettes par l'intermédiaire de la plateforme d'espace virtuel DOOR sur navigateur Web.3 DOCOMO a en outre utilisé sa fonction Hide Mode4 pour permettre à un plus grand nombre de personnes que la normale d'entrer dans la salle virtuelle. C'était la première fois au Japon qu'un espace métavers ouvert au public était utilisé pour un événement musical.

Dans une autre démonstration, un éclairage intelligent a été utilisé pour permettre aux spectateurs d'interagir numériquement avec la célèbre porte Tsuzumi-mon de Kanazawa afin d'influencer son illumination dans la soirée du 16 mars. Grâce à la communication 5G et à la technologie IoT, les spectateurs ont pu modifier l'éclairage en choisissant parmi huit modèles à l'aide de tablettes placées près de la porte. La démonstration, appelée « Connexion avec la porte Tsuzumi-mon », a permis aux gens d'établir une connexion spéciale avec ce site emblématique, y compris de prendre des photos commémoratives.

Une troisième démonstration commémorative, le 16 mars, intitulée « Connexion avec d'autres lieux », a permis aux visiteurs de la place souterraine du dôme Motenashi, près de la gare de Kanazawa, de voir et de vivre des scènes célèbres le long de la ligne Hokuriku Shinkansen grâce à un écran de réalité virtuelle grand angle, sans utiliser de lunettes. Au cours de cette démonstration, plusieurs personnes ont pu profiter simultanément de vidéos, d'images à 360 degrés et d'espaces métavers, ainsi que de s'asseoir dans le siège d'un conducteur de Shinkansen tout en voyageant sur la ligne Hokuriku Shinkansen nouvellement prolongée.

Le groupe DOCOMO, dans le cadre d'un accord signé avec la ville de Kanazawa et la West Japan Railway Company en 2019, s'efforce de promouvoir les attractions locales à l'aide de la 5G et d'autres technologies de pointe. À la suite du récent tremblement de terre de la péninsule de Noto le 1er janvier, DOCOMO a renforcé ses efforts pour travailler avec les habitants de la région de Hokuriku afin de revitaliser la région et de soutenir son rétablissement et sa reconstruction. À l'avenir, sur la base des enseignements tirés de l'événement organisé pour commémorer l'extension de la ligne Hokuriku Shinkansen, NTT Com et DOCOMO s'engagent à offrir une nouvelle valeur aux citoyens et aux clients de Kanazawa en intégrant de nouvelles technologies, y compris l'APN IOWN dans la mesure du possible, afin de promouvoir l'attractivité de Kanazawa et de contribuer à la revitalisation de la région.

1 Concept d'infrastructure de réseau pour la création d'une société enrichie à l'aide de technologies optiques avancées, etc. IOWN® est une marque déposée de NTT Corporation. https://www.rd.ntt/e/iown/

2 NTT Com a commencé à offrir des services de communication APN à travers les préfectures à partir du 1er mars pour répondre aux besoins des clients en matière d'infrastructure de communication avancée.

3 NTT QONOQ INC. (https://www.nttqonoq.com/?lang=en), filiale de DOCOMO, fournit ce service pour l'organisation d'événements et l'affichage de contenu dans des espaces virtuels.

4 Tandis que la capacité normale recommandée pour une salle virtuelle est de 24 personnes, Hide Mode est une option payante qui permet à des centaines de personnes d'entrer, avec certaines capacités limitées. Rendez-vous sur https://door.ntt/web/faq/index.html.

À propos de NTT Communications

NTT Communications relève des défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à utiliser des solutions d'infrastructure informatique gérées pour surmonter la complexité et les risques dans leurs environnements informatiques. Ces solutions s'appuient sur notre infrastructure mondiale, qui comprend des réseaux publics et privés de niveau 1, leaders du secteur, atteignant plus de 190 pays/régions, les centres de données les plus avancés au monde (plus de 500 000 m²) et des technologies de pointe pour le cloud, la sécurité et l'IA. En tant que principal fournisseur de services et de solutions d'entreprise du groupe DOCOMO, nous créons de la valeur en apportant un soutien à l'échelle mondiale à la restructuration de l'industrie et de la société, à de nouveaux modes de travail et à la transformation numérique des communautés en tirant parti de la 5G, de l'IoT et d'autres technologies sous la marque « docomo business ». Avec NTT Ltd., NTT Data et NTT DOCOMO, nous formons NTT Group.

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com

À propos de NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, premier opérateur mobile japonais avec plus de 89 millions d'abonnements, est l'un des principaux contributeurs mondiaux aux technologies de réseaux mobiles 3G, 4G et 5G. Au-delà des services de communication de base, DOCOMO repousse les limites en collaboration avec un nombre croissant d'entités (partenaires « +d »), en créant des services à valeur ajoutée pratiques et passionnants qui changent la façon dont les gens vivent et travaillent. Dans le cadre d'un plan à moyen terme à l'horizon 2020 et au-delà, DOCOMO met en place un réseau 5G de pointe pour faciliter des services innovants qui surprendront et inspireront les clients au-delà de leurs attentes.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mars 2024 à 04:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :