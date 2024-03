Tradez sur la volatilité intelligemment : Bybit introduit Smart Leverage, l'effet de levier intelligent et sans liquidation qui offre aux utilisateurs un contrôle sans précédent





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, est heureuse d'annoncer le lancement de Smart Leverage ? l'effet de levier intelligent ?, son dernier produit structuré dans le cadre de Bybit Earn , visant à permettre aux traders de cryptomonnaies de saisir les opportunités de marché qui émergent en prévision du prochain halving du bitcoin.

Smart Leverage permet aux traders de prendre des positions très endettées (jusqu'à 200x) avec une protection de liquidation complète contre la liquidation jusqu'à la date de règlement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger de la volatilité à court terme contre du Bitcoin (BTC) et de l'Ether (ETH) sans avoir à craindre que des mouvements de prix soudains ne clôturent leurs positions.

Smart Leverage est un produit structuré non protégé en capital qui permet aux traders de capitaliser sur des mouvements de prix brusques, tels qu'une reprise en V. En permettant aux traders de prendre des bénéfices à tout moment, les utilisateurs peuvent désormais amplifier leurs rendements potentiels et plus facilement trader sur la volatilité du marché.

Principales caractéristiques de Smart Leverage :

Aucune liquidation avant l'expiration : Smart Leverage permet aux traders de s'engager en toute confiance dans des opérations à fort effet de levier sans craindre la liquidation.

Prendre des bénéfices à tout moment : Avec la flexibilité de prendre des bénéfices à tout moment pendant la période d'abonnement, Smart Leverage permet aux traders de saisir les opportunités et de bloquer les gains comme ils le souhaitent.

Aucuns frais : Smart Leverage offre aux traders l'avantage de ne pas payer de frais, ce qui garantit que tous les rendements générés sont entièrement formulés et peuvent être appréciés sans déduction.

« Nous sommes ravis de dévoiler Smart Leverage, une offre unique en son genre qui consolide la position de Bybit en tant que pionnier dans l'industrie, a déclaré Ben Zhou, co-fondateur et directeur général de Bybit. Notre moteur d'appariement ultrarapide et notre interface utilisateur élégante nous permettent d'accueillir des traders du monde entier et nous offrons continuellement des produits de classe mondiale pour mieux répondre à leurs besoins. »

À propos de Bybit

Bybit est l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, avec plus de 25 millions d'utilisateurs. Établie en 2018, Bybit propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur d'appariement ultrarapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

