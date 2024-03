Vectara lance son Factual Consistency Score basé sur le modèle d'évaluation amélioré d'hallucinations Hughes afin d'améliorer la transparence des réponses de GenAI





Vectara, la plateforme de produits d'IA générative de confiance, a annoncé l'inclusion d'un Factual Consistency Score (FCS) pour toutes les réponses génératives basées sur une version évoluée du modèle révolutionnaire d'évaluation des hallucinations de Hughes (HHEM), le modèle de détection des hallucinations numéro 1 sur Hugging Face avec plus de 100 000 téléchargements depuis son lancement en novembre dernier. Le Hallucination Leaderboard associé est maintenant la norme de l'industrie pour la façon dont les LLM évaluent leur cohérence factuelle moyenne. La plateforme de bout en bout Retrieval Augmented Generation-as-a-service (RAGaaS) de Vectara établit une nouvelle norme en tant que première fonctionnalité de l'industrie pour la transparence des réponses GenAI en fournissant une observabilité RAG de bout en bout et en temps réel. Cette mesure innovante offre une visibilité sans précédent sur la cohérence factuelle des réponses résumées au sein de la plateforme RAGaaS de Vectara, permettant aux utilisateurs de définir des seuils personnalisés pour l'acceptation des réponses sur la base d'un score d'exactitude détaillé.

Avec des taux d'hallucination moyens des LLM sur le marché allant de 3 % à 16,2 %, le risque d'inexactitudes inconnues dans leur réponse reste une préoccupation majeure, empêchant l'adoption généralisée de cette puissante technologie par les entreprises. Vectara atténue cette ambiguïté pour les entreprises en fournissant un Factual Consistency Score qui évalue la probabilité que la réponse générée soit une hallucination ou non. Ce n'est qu'avec une méthode normalisée et calculée scientifiquement pour classer les réponses que les entreprises peuvent introduire de manière responsable la GenAI dans les applications critiques. Les utilisateurs ont la possibilité de fixer des seuils d'acceptation des réponses sur la base d'un score de précision détaillé, ce qui donne aux équipes produit la possibilité d'agir sur ces informations en fonction de leurs préférences.

Le Factual Consistency Score de Vectara est un outil de GenAI révolutionnaire, qui établit une nouvelle référence en matière de détection des hallucinations en temps réel et offre des performances, un coût et une rapidité supérieurs, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la confiance. Son efficacité permet aux entreprises de déployer la GenAI dans des cas d'utilisation de produits critiques sans s'inquiéter de l'exposition aux responsabilités qui pourraient découler de réponses hallucinées.

Le Factual Consistency Score de Vectara donne aux développeurs la capacité d'affiner et d'améliorer un large éventail d'applications, des systèmes de questions-réponses internes à la qualité des interactions avec les consommateurs finaux. La force de ce score réside dans son étalonnage, qui le rend interprétable comme une probabilité directe. Par exemple, un score de 0,98 indique une probabilité de 98 % de cohérence factuelle. Cela contraste fortement avec de nombreux classificateurs ML contemporains qui ne tiennent pas compte de l'étalonnage, sacrifiant ainsi la clarté et l'interprétabilité directe.

« L'intégration du Factual Consistency Score de Vectara dans l'application Yobi va révolutionner la façon dont nous gérons la transparence et la précision de l'IA dans les cas d'utilisation professionnelle. En offrant une visibilité et une responsabilité dans les réponses fournies par notre plateforme, nous pouvons rester fidèles à notre engagement en faveur d'une IA responsable sur laquelle les entreprises peuvent compter », déclare Ahmed Reza, fondateur et directeur général de l'application Yobi. « En tant que partenaire Co-Innovate de Vectara, nous sommes ravis de voir une technologie aussi avancée directement intégrée à la plateforme Vectara. »

Le HHEM avancé qui alimente le Factual Consistency Score propose une plus grande visibilité que les versions open source précédemment publiées, offrant ainsi une précision accrue et une prise en charge étendue des langues. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Vectara en faveur de la transparence et du contrôle, en donnant aux entreprises l'autonomie nécessaire pour gérer efficacement les réponses de l'IA.

« Tout comme nous avons été les premiers à lancer le RAG pour améliorer la pertinence et la qualité du contenu généré, nous sommes une fois de plus à l'avant-garde de l'IA responsable en étant totalement ouverts sur nos efforts visant à atténuer les hallucinations de l'IA générative », déclare Amr Awadallah, cofondateur et directeur général de Vectara. « En fournissant à nos clients un accès en temps réel à des scores de cohérence factuels, nous ne nous contentons pas d'instaurer la confiance, nous leur donnons aussi du contrôle, en leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la manière d'utiliser les réponses générées par notre plateforme RAGaaS. »

Vectara est une plateforme de bout en bout qui permet d'intégrer de puissantes fonctions d'IA générative dans les applications avec des résultats extraordinaires. En tant que plateforme RAG (Retrieval Augmented Generation) de bout en bout, Vectara offre le trajet le plus court vers une réponse/action correcte par le biais d'un point d'entrée sûr, sécurisé et fiable. Vectara ne s'entraîne jamais sur vos données, ce qui permet aux entreprises d'intégrer des capacités d'IA générative sans risque de violation des données ou de la vie privée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vectara.com.

26 mars 2024 à 18:10

