Des infrastructures informatiques de pointe pour accélérer la recherche en IA - Près de 16 M$ pour accueillir la plateforme Environnement de calcul pancanadien pour l'intelligence artificielle à l'Université Laval





QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant près de 16 millions de dollars à l'Université Laval pour soutenir l'acquisition d'équipements informatiques de pointe, qui lui permettront d'accueillir la plateforme Environnement de calcul pancanadien pour l'intelligence artificielle (ECPIA).

Ce projet vise à favoriser la création d'une grappe de calcul informatique destinée exclusivement à la recherche en IA et à la recherche utilisant l'IA. Il sera réalisé en collaboration avec les équipes d'experts de MILA - Institut québécois d'intelligence artificielle et de Calcul Québec.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le soutien financier comprend une somme de 9,6 millions de dollars attribuée par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. Le gouvernement du Québec accorde pour sa part une contribution financière de près de 6,4 millions de dollars à l'Université Laval dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 et du Plan québécois des infrastructures.

Citations :

« Notre gouvernement sait que l'intelligence artificielle est synonyme de progrès technologiques considérables. Il investit donc dans l'infrastructure numérique, par l'intermédiaire de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, afin de soutenir l'établissement d'une infrastructure de recherche numérique de pointe et de maintenir le leadership mondial du Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Pour que le Québec soit un pôle incontournable en IA et en calcul informatique, on doit investir dans des infrastructures de pointe. Ces nouveaux équipements répondent aux besoins croissants de chercheurs et viennent renforcer la compétitivité et l'attraction du Québec dans ce domaine d'avenir. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ancrée dans une longue tradition d'excellence en matière d'infrastructures de recherche numériques et écoénergétiques, l'Université Laval est une université d'impact au sein de laquelle des équipes collaborent à l'international pour relever nos importants défis de société, notamment à l'aide de l'IA. Les infrastructures de l'ECPIA ouvriront de nouvelles portes pour la recherche de pointe dans ce domaine. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« L'Alliance de recherche numérique du Canada est heureuse de fournir une capacité de calcul dédiée à l'appui de la grappe nationale de calcul en IA. Le Canada a fait preuve d'un leadership remarquable dans le domaine de l'IA, et cet investissement dans l'infrastructure de calcul informatique de pointe pour la recherche permet de renforcer notre capacité à soutenir l'excellence dans la recherche canadienne en la matière. »

George Ross, président-directeur général de l'Alliance de recherche numérique du Canada

Faits saillants :

L'Université Laval dispose d'une expertise en IA et en traitement de données par l'entremise de l'Institut intelligence et données, de ses centres fondateurs, dont le Centre de recherche en données massives, le Centre de recherche en données et intelligence géospatiales et le Centre de recherche en robotique, vision et intelligence machine, ainsi que du regroupement stratégique REPARTI.

L'Université Laval est reconnue pour son leadership en développement durable et détient l'expertise nécessaire en matière d'infrastructures de recherche numérique de premier plan, alimentées par de l'énergie propre et dotées de mécanismes novateurs en récupération de la chaleur.

Par l'entremise de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, le gouvernement du Canada investit dans l'adoption de l'IA au sein de l'économie et de la société canadiennes. Pour soutenir l'atteinte des objectifs de cette stratégie, l'Alliance de recherche numérique du Canada fournit une capacité informatique destinée aux chercheurs en IA de l'ensemble du Canada.

Comme il a été annoncé en juin 2022, la deuxième phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle s'accompagnait d'un investissement de 443 millions de dollars afin d'attirer des talents de calibre mondial, d'augmenter la capacité de recherche de pointe et de favoriser la commercialisation et l'adoption de l'IA. Cet investissement du gouvernement du Canada inclut 40 millions pour permettre aux chercheurs en IA des quatre coins du Canada d'utiliser des capacités informatiques réservées.

La SQRI 2 2022-2027 prévoit plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 pour doter le Québec de bases solides en recherche et en innovation. Elle comprend entre autres des mesures pour soutenir le développement de l'infrastructure informatique de pointe au Québec et pour renforcer le positionnement de Calcul Québec à l'échelle nationale.

2022-2027 prévoit plus de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 pour doter le Québec de bases solides en recherche et en innovation. Elle comprend entre autres des mesures pour soutenir le développement de l'infrastructure informatique de pointe au Québec et pour renforcer le positionnement de Calcul Québec à l'échelle nationale. Dans le cadre du Plan budgétaire 2024-2025, le gouvernement du Québec a prévu un rehaussement de 3 milliards de dollars du Plan québécois des infrastructures 2024-2034. Ce dernier est ainsi porté à 153 milliards de dollars pour munir le Québec d'infrastructures toujours plus modernes.

