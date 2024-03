Réhabilitation du chemin de fer Québec Central - Geneviève Guilbault, Isabelle Lecours et Luc Provençal invitent les entreprises de la région à soumissionner aux appels d'offres





LÉVIS, QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annoncent une importante saison de travaux en vue de la réhabilitation du chemin de fer Québec Central. L'année 2024 formera une charnière dans la réalisation de ce projet d'importance pour le gouvernement du Québec puisque de nombreux chantiers se déploieront sur l'ensemble du tracé entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.

En prévision des opérations requises sur plusieurs ponts ferroviaires situés dans les différentes municipalités traversées par la voie ferrée, le ministère des Transports et de la Mobilité durable amorce le lancement de nombreux appels d'offres en construction de structures et en préparation de voie. À ces travaux s'ajoutent de nombreux mandats en matière de surveillance ou de services professionnels portant notamment sur le patrimoine archéologique ainsi que la gestion de la santé et de la sécurité. Le gouvernement du Québec invite d'ailleurs le milieu économique régional à soumissionner à ces appels d'offres.

Rappelons que le Ministère a tenu des séances d'information publiques dans les principales municipalités traversées par le chemin de fer. Il a également été à la rencontre des entreprises en vue de la reprise éventuelle des activités ferroviaires entre Sainte-Marie et Thetford Mines. Au cours des prochains mois, les citoyens verront se concrétiser la reconstruction de la voie ferrée.

« La réhabilitation du chemin de fer Québec Central entre dans une phase centrale de sa réalisation. Ce projet d'envergure, qui représente un investissement de 440 M$ pour la région, répondra aux besoins des différentes municipalités touchées en offrant une solution de remplacement durable aux véhicules lourds en matière de transport de marchandises en plus de maximiser les retombées dans la région de la Chaudière-Appalaches. Je salue d'ailleurs l'excellente collaboration que nous avons avec l'ensemble des partenaires et des élus locaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Comme il s'agit d'un projet majeur dans Beauce-Nord, j'ose croire que sa réalisation passera par l'obtention de contrats auprès de nos entreprises locales. C'est pourquoi j'invite nos entrepreneurs beaucerons à s'inscrire au SEAO, si ce n'est déjà fait, dans le but de ne rien manquer et de participer à cette importante réalisation. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Depuis plusieurs années, différentes entreprises et différents membres de l'industrie de la région de la Chaudière-Appalaches ont manifesté leur intérêt d'utiliser le chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines dès que possible. Nous accélérons le travail sur le terrain pour poursuivre le développement économique de la région. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central (CFQC) vise à permettre le transport ferroviaire de Charny à Thetford Mines sur une distance de près de 110 km, et passe par la restauration du tronçon entre Sainte-Marie et Thetford Mines .

à sur une distance de près de 110 km, et passe par la restauration du tronçon entre et . Les travaux préparatoires amorcés en 2023, qui comprennent la reconstruction du pont ferroviaire au-dessus de la rivière Chaudière et du pont enjambant la rivière Morency, se poursuivent actuellement, à Vallée-Jonction.

Outre les appels d'offres concernant les ponceaux , plusieurs appels d'offres majeurs seront lancés à court terme pour des mandats de construction, afin d'amorcer les travaux prévus en 2024, entre Saint- Joseph -des-Érables et Thetford Mines, dont : Le pont en acier de la rivière à Charles - Henri , situé à Saint- Frédéric ; Le pont en acier de la rivière Cliche , à Saint- Joseph -des-Érables.

