Le gouvernement du Canada investit dans les laboratoires pour soutenir la science au Canada

Investir dans la recherche de calibre mondial pour protéger la population, les animaux et les plantes du Canada

OTTAWA, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada, le Gouvernement du Canada offre aux scientifiques et aux chercheurs fédéraux des installations de calibre mondial propices à l'innovation et à la collaboration, pour qu'ils puissent non seulement suivre la cadence des changements transformateurs que la science connaît et connaîtra, mais aussi y jouer un rôle de chef de file.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé l'attribution de 2 contrats totalisant une valeur de 63,2 millions de dollars (taxes comprises) pour la construction de nouveaux laboratoires dans le cadre du projet du site principal du groupe scientifique Science réglementaire et Sciences pour la sécurité (site principal SRSS). Ce projet permettra d'offrir aux scientifiques fédéraux de plusieurs ministères et organismes des installations ultramodernes, polyvalentes, durables et propices à la collaboration qui viendront compléter les laboratoires et les capacités scientifiques actuels du gouvernement.

Les nouvelles installations du site principal SRSS seront dédiées à des domaines de recherche scientifique distincts, notamment :

la protection de la santé humaine, végétale et animale;

la salubrité des aliments avec une spécialisation en chimie alimentaire;

le renforcement de la préparation aux situations d'urgence;

le renforcement de la sécurité aux frontières.

Les nouvelles installations seront situées dans l'actuel laboratoire d'Ottawa de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Fallowfield). Ces nouvelles installations modernes, à la fine pointe de la technologie, accueilleront les activités scientifiques menées actuellement dans des infrastructures en mauvais état, voire dans un état critique.

La phase de conception détaillée doit se dérouler en 2024, et il est prévu que les travaux de construction commenceront en 2025.

La stratégie Laboratoires Canada vise à fournir aux scientifiques fédéraux des installations de pointe, écologiques et propices à la collaboration afin de positionner le Canada à l'avant-garde des nouvelles découvertes et de réaliser les priorités en matière de recherche, tout en soutenant les emplois au Canada. Le contrat de gestion de la construction devrait créer, au fil de l'avancement des travaux, au moins 250 emplois qui stimuleront l'économie locale et environnante.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui compte parmi les nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour construire des installations scientifiques et de recherche ultramodernes d'un bout à l'autre du pays. Grâce au projet du site principal SRSS, les scientifiques fédéraux disposeront de ressources de pointe qui leur permettront de poursuivre leur travail important concernant la protection de la santé humaine et animale et la salubrité des aliments. Il est essentiel de doter nos scientifiques d'installations modernes, durables et propices à la collaboration avec lesquelles ils pourront se pencher sur les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Je me réjouis de cet investissement important, qui va soutenir les initiatives scientifiques fédérales ici même, à Nepean. En plus des retombées économiques, le gouvernement du Canada, grâce à cet engagement, sera mieux équipé pour faire de la recherche sur des sujets liés à la salubrité des aliments, à la préparation aux situations d'urgence et au renforcement de la sécurité aux frontières, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la population canadienne. »

Chandra Arya

Député de Nepean (Ontario)

«?Les scientifiques du gouvernement fédéral jouent un rôle crucial dans la protection de la santé de nos végétaux et de nos animaux, ce qui permet de soutenir notre industrie agricole et agroalimentaire florissante et nous aide à accéder à de nouveaux marchés d'exportation. Cet investissement servira à financer la construction d'une installation de pointe qui favorisera la recherche et le développement au profit du secteur agricole canadien d'aujourd'hui et de demain.?»

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Alors que notre gouvernement entreprend des changements transformationnels à notre système de santé, nous devons soutenir les scientifiques, les chercheuses et chercheurs du gouvernement fédéral pour relever les défis propres à e notre époque. Cette nouvelle installation moderne leur permettra de faire progresser les priorités scientifiques. Elle servira aussi à promouvoir l'élaboration collaborative de solutions aux enjeux d'Une seule santé qui amélioreront les résultats liés à la santé pour tout le monde au Canada. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

Les faits en bref



Laboratoires Canada est une stratégie à long terme qui vise à renforcer la science dans la sphère fédérale au Canada , comme le veut la vision définie à son égard. La stratégie a été lancée dans le budget de 2018, qui comportait un investissement de 2,8 milliards de dollars pour soutenir les scientifiques fédéraux dans le travail important qu'ils font pour le Canada .

, comme le veut la vision définie à son égard. La stratégie a été lancée dans le budget de 2018, qui comportait un investissement de 2,8 milliards de dollars pour soutenir les scientifiques fédéraux dans le travail important qu'ils font pour le . La stratégie Laboratoires Canada prévoit l'établissement, à travers le pays, de 5 groupes scientifiques qui favoriseront les synergies entre les programmes scientifiques. Le groupe scientifique SRSS, qui comprend le projet du site principal SRSS, est l'un de ces groupes scientifiques clés.

Le budget total du projet du site principal SRSS devrait s'élever à environ 1,05 milliard de dollars (taxes comprises).

Les soumissionnaires retenus se sont engagés par contrat à confier les travaux à des entreprises détenues ou dirigées par des Autochtones à hauteur de 10 % de la valeur totale du contrat.

Les 2 contrats ont été attribués à la suite d'un processus d'approvisionnement ouvert, équitable et transparent. Le premier contrat, d'une valeur de 56,9 millions de dollars (taxes comprises), a été attribué à la coentreprise formée de Provencher Roy + Associés Architectes inc . et de Perkins & Will Canada Inc . pour des services d'architecture et de génie. Le deuxième contrat pour des services consultatifs en gestion de la construction a été attribué à PCL Construction Canada Inc . en tant que contrat de base d'une valeur de 6,3 millions de dollars (taxes comprises). Le contrat comprend une option pour des services de construction.



Liens connexes

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

26 mars 2024 à 14:00

