Plan d'action pour soutenir Rouyn-Noranda - Près de 45 M$ pour la relocalisation et le développement socioéconomique





ROUYN-NORANDA, QC, le 26 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, annoncent aujourd'hui l'octroi d'une somme de près de 45 M$ à la Ville de Rouyn-Noranda. Ces aides financières, notamment prévues dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda, permettront d'amorcer les travaux pour la relocalisation des résidents touchés par la zone tampon, de favoriser le développement durable du territoire et de soutenir l'attractivité de la ville.

Relocalisation des citoyens de la zone tampon

Pour soutenir la Ville et répondre aux besoins des citoyens, le gouvernement accorde près de 41,4 M$ pour relocaliser quelque 200 ménages locataires et propriétaires d'une partie du quartier Notre-Dame, afin de créer une saine distance entre les activités de la Fonderie et la communauté.

De nouveaux secteurs d'habitation durables seront développés par la Ville, dont le quartier Senator. Les équipes de la Ville pourront intervenir sur les secteurs autour de la zone tampon pour consolider le quartier, tout en collaborant avec des promoteurs du milieu. Soulignons également que des logements sociaux et abordables seront rendus disponibles.

Le gouvernement du Québec s'engage également à soutenir la stratégie de mobilisation et d'attractivité de la Ville, en y réservant une somme de 1,5 M$, pour lui permettre de proposer des projets mobilisateurs et rassembleurs qui amélioreront son image, son pouvoir d'attraction et le sentiment d'appartenance des citoyens.

Plus de 2 M$ supplémentaires pour soutenir le développement local

Le gouvernement met l'intérêt premier de la collectivité au coeur de ses actions en investissant plus de 2 M$ pour soutenir le développement local de Rouyn-Noranda. La Ville pourra ainsi réaliser un plan de développement durable comprenant divers projets innovants et porteurs. Ces leviers seront mis en oeuvre en collaboration avec les milieux socioéconomique, culturel, institutionnel et gouvernemental.

Parmi les mesures déployées, une entente sectorielle de développement sera notamment mise de l'avant et visera à :

stimuler l'entrepreneuriat, l'industrie et le secteur numérique;

soutenir le développement et la prospérité économiques dans un contexte d'innovation et de mise en valeur de Rouyn-Noranda ;

; contribuer au rayonnement de la culture et des communications, à l'épanouissement individuel et collectif de la population ainsi qu'à la mise en place d'un environnement propice à la création et à la vitalité;

agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires;

soutenir le développement urbain durable de Rouyn-Noranda par des initiatives qui intègrent le concept d'écoquartier.

«?Tel que promis en mars dernier, notre gouvernement reste présent à chaque étape de la mise en oeuvre du Plan d'action gouvernemental, en mettant en place des actions concrètes et durables pour le bien-être de la population et l'attractivité du territoire. Nous continuerons de soutenir la Ville avec des sommes conséquentes, tout en étant à l'écoute et en respectant les besoins des locataires et des propriétaires visés par la zone tampon. La redynamisation du territoire de Rouyn-Noranda est au coeur de nos priorités, et nous poursuivrons notre collaboration avec la Ville à cet effet.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

«?Les actions ciblées prévues au Plan d'action pour le développement social, économique, et l'attractivité de la ville se poursuivent. Nous nous sommes engagés auprès de la population de Rouyn-Noranda et nous allons tenir notre engagement. Notre gouvernement continue de répondre présent. Les investissements annoncés pour la région auront des retombées considérables pour la vitalité du territoire, et ce, au bénéfice des générations d'aujourd'hui et de demain. À titre de ministre responsable de la région, j'ai à coeur la santé et le bien-être des citoyennes et citoyens de Rouyn-Noranda. »

Jean Boulet, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

«?Le Plan d'action gouvernemental pour soutenir la Ville de Rouyn-Noranda se réalise d'abord et avant tout dans l'intérêt premier de la population. En effet, les citoyens sont toujours au coeur des réflexions de notre gouvernement. Je suis persuadé que ce plan contribuera à appuyer l'ensemble des acteurs concernés et leur permettra d'agir sur les enjeux auxquels la Ville fait face en misant sur le leadership et l'expertise des acteurs locaux et régionaux.?»

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Depuis l'annonce gouvernementale de la création d'une zone tampon aux pieds de la Fonderie Horne, la Ville de Rouyn-Noranda est très active afin que les citoyens visés par la relocalisation, le quartier du Vieux-Noranda et l'ensemble de la communauté soient soutenus dans cette grande transformation. Les investissements annoncés dans le cadre de ces ententes nous permettront de concrétiser le chantier de la relocalisation en plus de déployer et de soutenir des initiatives au bénéfice du quartier impacté. »

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Faits saillants

Rappelons que le Plan d'action a été dévoilé le 16 mars 2023. Il est doté d'une enveloppe de 88,3 M$ sur cinq ans. Il est coordonné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et s'appuie sur de nombreux échanges avec des acteurs du milieu, dont la Ville de Rouyn-Noranda .

. Le gouvernement ajoute aux sommes annoncées précédemment 2,05 M$ pour le développement de projets innovants par le biais d'une entente de développement sectoriel portant les investissements totaux à Rouyn-Noranda à 90,4 M$.

à 90,4 M$. Soulignons que les mesures du Plan visent à protéger davantage la santé de la population, à approfondir les connaissances sur les impacts des divers contaminants émis par la Fonderie Horne, à stimuler le développement local, à accroître l'attractivité de la région, ainsi qu'à veiller au bon déroulement des actions qui seront posées.

Cinq grands chantiers sont au coeur du Plan : la création d'une zone tampon et la relocalisation progressive des résidents dans des quartiers existants ou dans un nouveau quartier offrant un milieu de vie de qualité; la mise en place d'un comité de vigie indépendant en environnement; la création d'un observatoire de recherche sur les impacts des contaminants sur la santé et l'environnement; le soutien du gouvernement à un plan de développement local; la coordination gouvernementale pour sa mise en oeuvre.

Dans le cadre du Plan, notons que le 27 novembre dernier, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi d'une somme de 10 M$ pour la création de l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement.

Enfin, après deux rencontres de démarrage auprès de certains citoyens en décembre et en février derniers, le MAMH a tenu une première rencontre de consultation sur le futur programme d'aide financière, le 23 mars dernier, auprès de l'ensemble des citoyens concernés par la création de la zone tampon.

