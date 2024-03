Stimuler l'industrie solaire au Québec - Projet de règlement pour un bloc de 300 MW d'énergie solaire





QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec propose un projet de règlement pour réserver un bloc d'électricité de 300 mégawatts (MW) de source solaire photovoltaïque. Il sera publié dans la Gazette officielle du Québec durant 45 jours afin de permettre aux personnes et aux organismes de faire des commentaires sur la proposition. Ces derniers seront considérés dans l'élaboration du règlement qui sera édicté par le gouvernement.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Selon le projet de règlement proposé, Hydro-Québec pourra procéder à des appels d'offres d'un total de 300 MW, exclusivement dans ce secteur. Le premier pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2024.

Cette initiative vise à diversifier les approvisionnements d'énergie à long terme et à réaliser un cadre structurant pour le développement de la filière, de manière à en favoriser l'essor au Québec.

L'énergie solaire est la filière de production d'électricité connaissant la plus grande croissance en Amérique du Nord. Comme plusieurs régions du monde, le Québec pourra bénéficier de cette filière afin d'augmenter l'offre énergétique rapidement et au plus bas coût.

L'approche envisagée pour cette première phase de déploiement impliquerait la mise sur pied de plusieurs petits parcs solaires de quelques mégawatts, qui pourraient être directement raccordés au réseau de distribution d'Hydro-Québec. Cette approche viendrait créer de multiples occasions d'affaires pour les entreprises et les communautés dans toutes les régions du Québec.

La taille modeste des parcs rendrait possible l'utilisation des milieux déjà artificialisés, comme les grands toits, les stationnements ou les friches urbaines, pour développer une énergie de proximité. Ainsi, les conséquences sur les milieux naturels et agricoles seraient réduites.

Puisque les projets pourraient être raccordés au réseau de distribution près des lieux de consommation de l'électricité, le réseau de transport serait conservé pour des initiatives de plus grande ampleur, par exemple pour celles liées à l'éolien, qui restent essentielles pour répondre aux besoins de la population québécoise.

Citation :

« L'objectif de ces appels d'offres relatifs à l'énergie solaire est d'avoir une meilleure connaissance du marché et de la vitesse de déploiement des projets. Dans le contexte actuel de transition énergétique, l'énergie solaire est un complément essentiel à l'hydroélectricité et à l'énergie éolienne. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Dans l'état d'avancement de son Plan d'approvisionnement 2023-2032, Hydro-Québec estime que de nouveaux approvisionnements en énergie seront nécessaires à partir de 2027 pour combler les besoins énergétiques du Québec.

En 2023, 52 % des 56 100 MW de puissance ajoutée aux États-Unis provenaient de l'énergie solaire.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

26 mars 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :