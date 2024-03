LE CANADA ANNONCE QUE CALGARY RECEVRA DES FONDS POUR LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS





CALGARY, AB, le 26 mars 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta et la Ville de Calgary ont annoncé un financement combiné de plus de 23 millions de dollars pour Calgary. Cette ville fait partie des 41 bénéficiaires du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement devrait aider à créer au moins 64 nouveaux logements dans deux ensembles résidentiels.

Hope Heights est en cours d'aménagement par la HomeSpace Society. Il s'agit d'un immeuble d'appartements de quatre étages situé au 117, 12 Street, dans la collectivité établie de Crescent Heights, juste au nord du centre-ville de Calgary. Cet ensemble résidentiel comprend 35 logements locatifs d'une chambre, dont au moins 12 logements sont destinés aux femmes ou aux femmes et à leurs enfants. Les résidents auront également accès à des services de soutien complets sur place. L'ensemble résidentiel a reçu 7,3 millions de dollars du volet des villes de la troisième phase de l'ICRL du gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Il a aussi reçu 872 975 $ de la Ville de Calgary, 2,1 millions du gouvernement de l'Alberta et 1,3 million du constructeur Hopewell de Calgary. L'achèvement des travaux est prévu pour l'automne 2024.

Onward aménage un immeuble d'appartements de faible hauteur offrant 29 logements locatifs abordables près du centre commercial Westbrook. Composé principalement de logements de deux chambres, l'immeuble d'appartements accueillera des femmes et des enfants. L'ensemble résidentiel appelé Killarney a reçu 8,3 millions de dollars du volet des villes de la troisième phase de l'ICRL du gouvernement fédéral par l'entremise de la SCHL. Il a aussi reçu 1,1 million de dollars de la Ville de Calgary et 3,4 millions de dollars du gouvernement de l'Alberta. La construction devrait être terminée à la fin de l'été 2024.

Le financement nécessaire pour la construction de ces ensembles résidentiels est atteint grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement fédéral dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement supplémentaire permettra de créer rapidement un plus grand nombre de logements abordables permanents partout au pays. Les habitations seront destinées à des personnes ayant de graves besoins en matière de logement ou à des personnes en situation d'itinérance ou à risque imminent de s'y trouver.

La troisième phase de l'ICRL dépasse sa cible initiale et devrait aider à construire plus de 5 200 logements au Canada. Au total, plus de 15 500 logements seront créés avec l'appui de l'ICRL.

Les contributions du gouvernement de l'Alberta ont été effectuées dans le cadre de l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP). L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le financement pour ces ensembles résidentiels est le suivant :

Hope Heights Financement de 7,4 millions de dollars dans le cadre du volet des villes de la troisième phase de l'ICRL ; 872 975 $ de la Ville de Calgary ; 2,1 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL ; 1,26 million de dollars du constructeur Hopewell Residential de Calgary dans le cadre de l'ancienne campagne RESOLVE .

Killarney Financement de 8,3 millions de dollars dans le cadre du volet des villes de la troisième phase de l'ICRL ; 1,1 million de dollars de la Ville de Calgary ; 3,4 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL .



Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons de nouvelles habitations aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays, y compris ici, à Calgary. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« La réussite et la stabilité de notre ville passent par des logements sûrs et abordables. Nous travaillons à faire en sorte que tout le monde dans notre collectivité ait un chez-soi sûr. Ces ensembles résidentiels sont rendus possibles grâce à des investissements dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Ils feront une énorme différence dans la vie des résidents de Calgary, y compris les personnes les plus vulnérables comme les femmes et les enfants. Je suis fier de faire part d'annonces comme celle d'aujourd'hui, qui démontrent l'engagement de notre gouvernement à s'attaquer au problème de l'abordabilité du logement partout au Canada. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, Alberta

« Le gouvernement de l'Alberta sait qu'il faut davantage de logements abordables à Calgary, maintenant et pour l'avenir. Ces deux ensembles sont un excellent exemple de collaboration entre tous les ordres de gouvernement et permettront d'offrir un chez-soi sûr aux femmes et aux enfants dans le besoin. » - Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta

« L'investissement dans le logement abordable est essentiel pour l'avenir de Calgary. Tous les ordres de gouvernement, en partenariat avec le secteur sans but lucratif, doivent continuer de collaborer pour remédier à la crise du logement. Ces ensembles résidentiels représentent plus que quatre murs et un toit. Ils changent des vies et offrent aux gens la sécurité et la stabilité. » - Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Calgary n'a jamais eu autant besoin de logements abordables qu'en ce moment. La HomeSpace Society est reconnaissante de la collaboration de tous les ordres de gouvernement et des donateurs privés qui prennent des mesures pour remédier à la crise du logement. Nous rendons ainsi possible la création de logements abordables pour les femmes et les enfants dans notre ville. Ces 35 logements assortis de services de soutien complets représentent une source de stabilité, d'occasions et de sécurité pour les personnes de Calgary dans le besoin. » - Bernadette Majdell, directrice générale, HomeSpace Society

« À Onward, nous sommes très heureux de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour concrétiser l'ensemble résidentiel Killarney. Nous pourrons ainsi offrir aux femmes et aux enfants de la collectivité accueillante de Killarney des logements abordables dont ils ont grandement besoin. Nous espérons que les futurs résidents de notre ensemble résidentiel Killarney, femmes et enfants, se sentiront valorisés, en sécurité et soutenus dans leur nouveau logement. » - Martina Jileckova, cheffe de la direction d'Onward Homes

« C'est avec fierté que nous nous associons à HomeSpace pour contribuer à la création d'options de logement durables et abordables dans notre ville. Comme les 10 constructeurs locaux qui ont participé à l'ancienne campagne RESOLVE, Hopewell Residential est déterminé à bâtir un avenir meilleur en offrant des solutions de logement abordable aux personnes vulnérables et en situation d'itinérance à Calgary. Nous avons le plaisir de bâtir Hope Heights et de contribuer à une campagne qui a permis d'amasser 75 millions de dollars, de construire 22 immeubles et d'offrir des logements à plus de 2 100 familles et personnes vulnérables. » - Jill MacKenzie, présidente, Hopewell Residential

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par George Chahal , député fédéral de Calgary Skyview, en Alberta , au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Jyoti Gondek , mairesse de Calgary , Matt Vermunt , directeur des acquisitions et du nouvel aménagement de la HomeSpace Society, Dennis Aucoin , vice-président, Logements collectifs, Hopewell Residential, et Martina Jileckova, cheffe de la direction d'Onward Homes.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, en Alberta, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Jyoti Gondek, mairesse de Calgary, Matt Vermunt, directeur des acquisitions et du nouvel aménagement de la HomeSpace Society, Dennis Aucoin, vice-président, Logements collectifs, Hopewell Residential, et Martina Jileckova, cheffe de la direction d'Onward Homes.

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL, lancée en 2022, le gouvernement fédéral augmente son investissement de 1,5 milliard de dollars. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

(1 milliard de dollars) et le (500 millions de dollars). On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements construits grâce au soutien de l'ICRL.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

En décembre 2022, le gouvernement de l' Alberta a lancé l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP), qui s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront. Le premier cycle de financement de l'AHPP a pris fin le 11 janvier 2023. Les demandes seront de nouveau acceptées ce printemps. L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL . Le 8 mars 2019, une entente de 10 ans a été signée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta . Elle permettra d'investir 678 millions de dollars (soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta ) pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta .

a lancé l'Affordable Housing Partnership Program (AHPP), qui s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront. La campagne RESOLVE a été lancée en 2012 pour offrir des milliers de logements abordables à Calgary . Elle faisait appel à la générosité des constructeurs d'habitations de Calgary , qui ont recueilli des fonds et construit des logements locatifs abordables pour plus de 3 000 personnes à Calgary . Hope Heights est la dernière étape de la campagne RESOLVE , dans le cadre de laquelle neuf constructeurs d'habitations de Calgary ont versé 1,4 million de dollars pour des logements abordables. Ces constructeurs sont Albi Homes (maintenant Albi Luxury by Brookfield ), Brookfield Residential , Cedarglen Homes , Streetside Developments , Morrison Homes , Hopewell Residential , Homes by Avi , Calbridge Homes , Shane Homes , Cardel / Logel Homes et Jayman Master Built (maintenant Jayman Built ).



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

26 mars 2024 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :