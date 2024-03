Industrie 4.0 et au-delà : réaliser le plein potentiel de la connectivité IoT industrielle





L'accent est mis sur la sécurité du réseau des technologies opérationnelles (OT) de prochaine génération

TAIPEI, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le paysage industriel connaît une transformation rapide, stimulée par l'essor des appareils de l'Internet industriel des objets (IIoT). Cet écosystème interconnecté, tout en promettant une amélioration de l'efficacité et de la productivité, fait face à un défi crucial : la sécurité. Protéger les données sensibles, garantir l'intégrité opérationnelle et sauvegarder les actifs critiques sont des préoccupations primordiales à l'ère de l'IIoT. Comme les réseaux OT dans l'industrie manufacturière deviennent de plus en plus interconnectés et dépendent de plus en plus de la technologie numérique, ils deviennent également plus sensibles aux cybermenaces. L'industrie 4.0 insiste sur la nécessité de prendre des mesures de cybersécurité strictes au sein des réseaux OT. Des protocoles de sécurité tels que la segmentation du réseau, les pare-feu, les systèmes de détection d'intrusion et les techniques de cryptage doivent être mis en oeuvre pour protéger les processus industriels critiques contre les cyberattaques.

Une solution de sécurité OT proposée par NEXCOM : l'ISA 141

Le routeur de sécurité de pointe ISA 141 de NEXCOM apparaît comme une réponse puissante à ces défis, offrant une solution complète pour renforcer la sécurité OT et la protection des actifs clés dans les environnements industriels. Au coeur de l'ISA 141 se trouve le processeur quadricoeur Atom® x6413E d'Intel, un moteur robuste conçu pour répondre aux exigences de calcul dans les installations industrielles. Ce processeur assure non seulement un traitement transparent des données, mais prend également en charge la gestion intégrée hors bande (OOB), un aspect essentiel pour l'efficacité des opérations industrielles et la protection des actifs clés. La gestion OOB simplifie la surveillance et la gestion des appareils, en facilitant les actions à distance telles que la mise sous tension, l'arrêt et le redémarrage, ce qui est essentiel pour améliorer la sécurité OT. Les fonctionnalités complètes de l'ISA 141 comprennent :

Infrastructure fiable : trois ports 1 GbE constituent une base fiable pour l'échange de données au sein du réseau OT.

Amélioration de la flexibilité : un port combiné cuivre/fibre optique répond à divers besoins de connectivité, permettant au routeur de gérer efficacement le trafic de données généré par une multitude de périphériques IIoT, contribuant ainsi à une sécurité OT et ICS robuste.

Connectivité ininterrompue : adoptant la vision de l'industrie 4.0, l'ISA 141 prend en charge les connexions de données 5G simultanées via la double 5G. Cette fonctionnalité garantit non seulement une disponibilité continue, mais elle offre également des capacités d'équilibrage de charge, minimisant le risque de temps d'arrêt sur Internet, un changement radical pour les industries qui s'appuient sur des données en temps réel pour la prise de décisions critiques.

Protection sans fil transparente : l'intégration du double Wi-Fi 6E fonctionnant à la fois dans les modes Point d'accès (AP) et Maillé (Mesh) offre une protection sans fil inégalée pour une vaste gamme d'appareils IIoT, dont les machines OT, les capteurs IoT, les VGA/RMA, etc. Le Wi-Fi 6E, la dernière norme en matière de communication sans fil, offre des débits de données plus élevés, une latence plus faible et fonctionne dans la bande de fréquence 6 GHz moins encombrée, réduisant considérablement les interférences et améliorant la fiabilité pour une sécurité OT robuste.

Fiabilité dans des environnements difficiles : l'ISA 141 se distingue par sa conception robuste, spécialement conçue pour résister aux environnements difficiles. Grâce à sa résistance à une large plage de températures (-20 °C à 70 °C) et à sa conception sans ventilateur, l'ISA 141 reste opérationnel même dans des conditions extrêmes. Son boîtier robuste, couplé à la compatibilité de montage sur rail DIN, assure une intégration transparente dans les infrastructures réseau OT existantes dans des environnements difficiles comme les installations d'usines de fabrication, les entrepôts, les centres logistiques, les chantiers de construction, etc.

Application et cas d'utilisation

L'ISA 141 trouve son application dans divers scénarios industriels où la connectivité sécurisée et haute performance est essentielle pour la sécurité ICS et OT. Dans les environnements manufacturiers, il assure une communication transparente entre les machines, facilitant l'automatisation et améliorant l'efficacité globale. Dans le domaine de la logistique et de l'entreposage, le routeur prend en charge les opérations VGA et RMA, ce qui permet un suivi et une coordination en temps réel, protégeant ainsi les actifs clés. Dans les chantiers de construction intelligents, il couvre des zones plus vastes grâce à la connectivité sans fil permettant des communications transparentes entre les appareils IoT.

Les capacités de sécurité sans fil du routeur en font une solution idéale pour les environnements distants et difficiles où la pose de câbles réseau traditionnels est peu pratique, comme sur un chantier de construction. Avec la double 5G et le double Wi-Fi 6E, cet appareil compact et robuste offre une connectivité robuste pour les appareils IoT, ce qui garantit que les données critiques sont transmises sans compromis, renforçant davantage les mesures de sécurité ICS et OT pour assurer la sécurité sur site.

La capacité de l'ISA 141 à prendre en charge la gestion intégrée hors bande étend son utilité aux scénarios dans lesquels des actions à distance sont essentielles, telles que la mise sous tension de l'équipement ou la mise à jour du micrologiciel sans intervention physique. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique dans les installations industrielles à grande échelle, minimisant les temps d'arrêt et maximisant la continuité opérationnelle.

Renforcer le paysage IIoT avec la sécurité réseau OT de nouvelle génération

L'ISA 141, routeur de sécurité double 5G et double Wi-Fi, est un nouveau tournant dans l'évolution continue des solutions de connectivité industrielle. Il a été spécialement conçu pour répondre aux exigences d'une sécurité ICS renforcée et d'une protection des actifs clés. En relevant les défis du paysage IIoT, ce routeur de sécurité établit une nouvelle norme en matière de performances, de sécurité et de flexibilité. Que ce soit dans la fabrication, la logistique ou les environnements distants, l'ISA 141 s'avère être un outil polyvalent et indispensable, permettant aux industries d'embrasser l'avenir des opérations connectées en toute confiance tout en garantissant des mesures de sécurité OT robustes.

