L'Association minière du Canada et The Copper Mark collaborent pour améliorer la responsabilisation, la transparence et la crédibilité

OTTAWA, ON et CHELTENHAM, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) et The Copper Mark sont heureuses d'annoncer une nouvelle collaboration dans le cadre d'un important projet pilote visant à améliorer les processus d'assurance des normes de l'initiative Vers le développement minier durable (VDMD) et de Copper Mark.

L'initiative VDMD et Copper Mark se sont toujours engagées à respecter leurs normes et leurs processus d'assurance afin d'assurer la responsabilisation, la transparence et la crédibilité de leurs utilisateurs. L'engagement de ces deux normes vise également à faire preuve de leadership en matière d'équivalence et d'harmonisation dans le domaine des normes minières. Au coeur de cet engagement se trouvent les processus d'assurance des initiatives, en vertu desquels les entreprises et les sites sont vérifiés de façon indépendante par des fournisseurs d'assurance externes.

Dans le cadre de ce projet pilote, l'AMC et Copper Mark fusionnent leurs processus d'assurance respectifs pour les essais pilotes par les membres de l'AMC qui font l'objet d'une vérification VDMD en 2024, avec le secrétariat de Copper Mark dirigeant le processus d'assurance au nom de l'AMC. L'AMC s'attend à ce que presque toutes les installations de ses membres fassent l'objet d'une vérification en 2024, ce qui représente environ 30 installations en 2024.

Dans le cas de l'initiative VDMD, le processus d'assurance fusionné ajoute de nouvelles fonctions, notamment :

Visites obligatoires des installations d'exploitation faisant l'objet d'une vérification. Examen préalable par le secrétariat de Copper Mark de l'intégralité des plans d'assurance des vérificateurs. Inclusion d'une analyse des médias pour éclairer les plans d'assurance. Normes minimales pour les entrevues des employés pendant le processus de vérification. Réalisation d'une évaluation des écarts par les vérificateurs de tout rendement inférieur au niveau A de l'initiative VDMD et publication de plans d'action par les installations pour combler ces écarts.

Dans le cas de Copper Mark, le projet pilote améliorera la compréhension de Copper Mark du rôle important joué par les comités nationaux dans l'initiative VDMD au Canada et ailleurs, grâce à ce qui suit :

L'exigence de l'initiative VDMD d'un processus indépendant de surveillance VDMD se poursuivra, mais sera gérée par le secrétariat de Copper Mark. Le personnel de Copper Mark se joindra également à titre d'observateur du groupe d'experts national sur la communauté d'intérêts de l'AMC, y compris le processus d'examen après la vérification.

Les résultats de la vérification seront rendus publics sur le site Web de l'initiative VDMD par l'AMC, conformément aux processus habituels de l'initiative VDMD, ainsi que sur le site Web de Copper Mark. De plus amples renseignements sur ce projet pilote seront bientôt disponibles sur les sites Web de l'initiative VDMD et de Copper Mark.

Selon Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC, « l'initiative VDMD et Copper Mark ont établi une relation de travail étroite et collaborent déjà à la reconnaissance croisée de leurs protocoles et normes respectifs, mis en oeuvre au moyen de la formation conjointe sur les audits intégrés et l'accréditation des fournisseurs d'assurance. Nous avons appris les uns des autres au cours des dernières années, aidant chacun à élaborer et à peaufiner des outils, des processus et des politiques comme les processus d'assurance, les politiques sur les conflits d'intérêts ou les rapports d'évaluation. Ce projet pilote porte cette relation à un nouveau niveau stimulant. »

L'initiative VDMD et Copper Mark s'appuient sur des niveaux comparables de reconnaissance du marché de leurs systèmes, mobilisant souvent les mêmes intervenants. L'initiative VDMD et Copper Mark croient que cette collaboration plus étroite renforcera considérablement la proposition de valeur des entreprises et de leurs installations qui mettent en oeuvre la norme de l'initiative VDMD ou de Copper Mark, ou les deux, et des clients qui cherchent à acheter des matériaux produits de façon responsable.

Selon Michèle Brülhart, directrice générale de Copper Mark, « Copper Mark est fondée sur le principe de la collaboration pour accroître l'efficacité et réduire le fardeau de mise en oeuvre pour les utilisateurs de notre cadre d'assurance. La collaboration étroite avec l'initiative VDMD au cours des dernières années dans des domaines tels que les normes, la formation et les audits intégrés a montré la grande similitude de notre approche respective et la complémentarité de nos programmes. En particulier, nous nous réjouissons à l'idée de collaborer plus directement avec le solide mécanisme de l'initiative VDMD pour favoriser le changement à l'échelle nationale par l'entremise du groupe d'experts sur la communauté d'intérêts et pour resserrer les liens entre nos réseaux respectifs d'intervenants. Ce projet pilote est une excellente occasion de réunir le meilleur de deux cadres au bénéfice des entreprises qui mettent en oeuvre nos normes et les clients qui cherchent à s'approvisionner de façon responsable. »

En plus du projet pilote, l'AMC et Copper Mark cherchent des occasions d'échanges fructueux de leurs réseaux d'intervenants en cherchant des moyens d'améliorer la représentation dans leurs organes de gouvernance. Les résultats du projet pilote de cette année seront évalués dans le but d'éclairer les possibilités de collaboration et d'intégration plus approfondies de Copper Mark et de l'initiative VDMD en 2025 et au-delà, y compris la possibilité d'étendre cette collaboration avec d'autres partenaires de l'initiative VDMD partout dans le monde.

Le renforcement de la relation entre l'AMC et Copper Mark s'est accéléré en partie en raison des travaux en cours sur l'élaboration d'une norme minière convergente qui fait également intervenir l'ICMM et le World Gold Council.

Le processus de convergence a mis en évidence la similarité de l'approche de l'initiative VDMD et de Copper Mark en matière d'assurance et a souligné le degré élevé de complémentarité entre les deux cadres, en particulier en ce qui concerne leur portée, l'engagement des intervenants et la reconnaissance sur le marché. L'AMC et Copper Mark croient que ce projet pilote contribuera à éclairer l'élaboration d'un processus d'assurance convergent pour la nouvelle norme convergente.

La fusion des caractéristiques de l'initiative VDMD et des processus d'assurance de Copper Mark fournit un exemple pratique de la façon dont la convergence peut servir à renforcer, et non à affaiblir, les normes individuelles des partenaires. L'initiative VDMD et Copper Mark conviennent d'ajouter des caractéristiques à leur processus d'assurance respectif afin de renforcer l'approche globale appliquée aux entreprises et aux sites participants.

À propos de The Copper Mark

The Copper Mark est le principal cadre d'assurance visant à promouvoir des pratiques responsables dans les chaînes de valeur du cuivre, du molybdène, du nickel et du zinc. Nous travaillons avec des entreprises et des organisations dans l'ensemble des chaînes de valeur de ces métaux afin de leur permettre de mieux comprendre les demandes croissantes de pratiques responsables vérifiées de façon indépendante et d'y répondre, et de contribuer positivement au développement durable. Veuillez visiter https://coppermark.org/

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le site www.mining.ca/fr/.

À propos de l'initiative VDMD

L'initiative VDMD est un programme de développement durable reconnu à l'échelle mondiale qui aide les sociétés minières à gérer les principaux risques environnementaux et sociaux. L'initiative VDMD a été la première norme minière responsable au monde à exiger des évaluations au niveau des sites avec vérification externe et est obligatoire pour toutes les entreprises membres des associations de mise en oeuvre. Grâce à l'initiative VDMD, les aspects critiques de la performance sociale et environnementale sont évalués, validés de façon indépendante et déclarés publiquement par rapport à 34 indicateurs de performance distincts. Veuillez visiter https://tsminitiative.com/

26 mars 2024 à 09:00

