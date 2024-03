La Société Canadian Tire et Petro-Canada(MC) font le plein de nouvelles aventures avec le lancement d'un partenariat de fidélisation





Obtenez plus de récompenses à échanger plus fréquemment en liant vos comptes Récompenses TriangleMD et Petro-PointsMC

CALGARY, AB et TORONTO, ON, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (« la Société ») et Petro-Canada, une entreprise de Suncor Energy (TSX : SU; NYSE : SU), ont le plaisir d'annoncer les détails du partenariat récemment lancé entre les programmes de fidélisation Récompenses TriangleMD et Petro-PointsMC. Ensemble, ces deux programmes offrent plus de valeur et de commodité à des millions de membres dans plus de 1 800 établissements Essence+ de Canadian Tire (« Essence+ ») et Petro-Canada partout au pays.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les membres de Récompenses Triangle peuvent obtenir de l'Argent Canadian Tire (« Argent CTMD ») chez Petro-Canada, et les membres du programme Petro-PointsMC peuvent obtenir et échanger des Petro-PointsMC dans les postes Essence+. De plus, les membres de chaque programme continuent de bénéficier de leurs avantages respectifs, y compris des économies et des récompenses sur le carburant et d'autres achats.

En liant leurs comptes Récompenses TriangleMD et Petro-PointsMC, les membres maximisent leurs avantages pour obtenir de l'Argent CTMD et 20 % de Petro-PointsMC supplémentaires sur chaque transaction de carburant; ils peuvent convertir leurs Petro-PointsMC en Argent CTMD, puis échanger de l'Argent CTMD dans les enseignes de la Société Canadian Tire, y compris Canadian Tire, Sport Chek, Sports Experts, Mark's/L'Équipeur, et Party City.

Comme nous l'avons annoncé précédemment, plus de 200 établissements du réseau Essence+ Canadian Tire au détail prendront le nom de Petro-Canada. La Société Canadian Tire en conservera toutefois la propriété.

« Deux importants programmes de récompenses s'associent afin que les clients puissent obtenir les deux récompenses avec un seul achat. Les Récompenses TriangleMD seront dorénavant offertes dans près de six fois plus de postes d'essence au Canada. Ainsi, plus de 11 millions de membres actifs de notre programme Récompenses TriangleMD profiteront de la commodité d'obtenir des récompenses dans un plus grand nombre d'emplacements. Cela renforce la raison d'être de la marque de la Société : nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », a déclaré Susan O'Brien, vice-présidente directrice et cheffe de la marque et de la clientèle, Société Canadian Tire. « Les récompenses Triangle sont un élément central de notre stratégie « Mieux connecté », et ce partenariat avec Petro-Canada est une étape clé dans l'évolution de notre programme de fidélisation. »

« Depuis près de 30 ans, le programme Petro-PointsMC offre aux Canadiens une valeur exceptionnelle sur les achats de carburant, de produits de commodité et de lave-auto. Nous sommes ravis d'offrir à plus de 3 millions de membres actifs la possibilité d'accumuler et d'échanger des récompenses encore plus rapidement grâce aux Récompenses TriangleMD de la Société Canadian Tire », a déclaré Dave Oldreive, vice-président directeur, Aval, Suncor. « Nous sommes la marque de carburant la plus fiable au Canada, et il s'agit d'un exemple concret de la façon dont nous continuons d'évoluer et de renforcer le réseau de carburant au détail de Petro-Canada grâce à des partenariats stratégiques, qui sont une partie importante des activités intégrées en aval de Suncor. »

Pour lier leurs comptes Récompenses TriangleMD et Petro-PointsMC , les clients peuvent visiter le site triangle.com/petro-points et commencer à obtenir plus de récompenses aux pompes dès aujourd'hui.

Mise en garde - déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des renseignements qui peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant les attentes et les plans actuels de la direction de la Société Canadian Tire concernant le partenariat entre la Société Canadian Tire et Suncor, y compris le repositionnement de plus de 200 postes Essence+ du réseau de postes d'essence au détail qui seront rebaptisés Petro-Canada. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué de presse reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs commerciaux, économiques, concurrentiels et à d'autres facteurs de risque qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des projets de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour obtenir des renseignements sur les incertitudes et les facteurs de risque importants, ainsi que sur les hypothèses et facteurs importants pris en considération lors de la préparation des énoncés prospectifs qui pourraient faire que les résultats réels de la Société Canadian Tire diffèrent considérablement des prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions, veuillez consulter la rubrique 14.0 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) de notre rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet terminé le 30 décembre 2023, ainsi que d'autres documents publics de la Société, disponibles à l'adresse https://www.sedarplus.com et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca. La Société Canadian Tire ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières concernant les attentes actuelles de la direction de Suncor et les plans concernant le partenariat entre Suncor et la Société Canadian Tire. Ces énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que Suncor a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : les attentes concernant le partenariat avec la Société Canadian Tire et la conversion de la marque de plus de 200 postes Essence+ du réseau de postes d'essence au détail qui seront rebaptisés Petro-Canada. Les énoncés et les renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs, le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment. La notice annuelle de Suncor, le rapport annuel aux actionnaires et le formulaire 40-F, chacun daté du 21 mars 2024, et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en faisant la demande par courriel à [email protected], en téléphonant au 800 558-9071 ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR+ à sedarplus.ca ou EDGAR à sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la «?Société?» est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

À PROPOS DE PETRO- CANADA

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de ventes en gros Petro?Pass à l'échelle du pays, incluant 69 ententes de commercialisation avec les communautés autochtones. En 2019, Petro?Canada a lancé la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques d'un océan à l'autre au Canada. Lancée en 2020, la Fondation proches aimants Petro?CanadaMC contribue à soutenir les proches aidants au pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélisation du secteur détail de Petro-Canada, offre aux Canadiens la possibilité d'accumuler et d'échanger des points de récompense. Petro-Canada, fier partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, soutient les athlètes canadiens, et leurs entraîneurs, familles et partisans depuis plus de 35 ans.

Suncor Energy est la plus importante société énergétique intégrée au Canada. Les activités de Suncor sont liées notamment au développement et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-CanadaMC de l'entreprise, comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans l'électricité et les carburants renouvelables. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

SOURCE Société Canadian Tire Limitée

26 mars 2024 à 08:00

