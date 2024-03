dcbel choisit Averna pour tester son système révolutionnaire de gestion d'énergie domestique





L'expertise d'Averna en matière de test de haute tension permettra d'accélérer la commercialisation de Ara, la borne de gestion d'énergie à domicile de dcbel.

MONTRÉAL, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Averna, le principal fournisseur mondial de solutions de test et de qualité, a annoncé une collaboration clé avec dcbel pour la conception de Ara, une borne de gestion d'énergie à domicile, l'appareil phare de l'entreprise. Ara gère le flux bidirectionnel de l'énergie domestique grâce à son système d'intelligence artificielle intégré. Averna a été impliquée dès le début du projet afin de soutenir l'équipe interne dans le développement des tests, lui permettant ainsi de se concentrer sur le produit lui-même tout en contrôlant la qualité tout au long du processus.

« Les véhicules électriques et la production des batteries sont deux des industries qui connaissent la croissance la plus rapide au Québec et dans le monde. La solution de dcbel changera la donne pour l'industrie. Averna s'engage à jouer un rôle actif dans la mise en marché de ces technologies », a déclaré François Rainville, président et chef de la direction d'Averna.

dcbel permet aux propriétaires de prendre le contrôle de leur énergie en utilisant des ressources renouvelables comme les panneaux solaires, les batteries stationnaires et leurs véhicules électriques afin d'éviter les pannes de courant, de faire des économies lors des pics tarifaires et de gagner de l'argent tout en contribuant à la stabilité du réseau. Ara de dcbel est capable de négocier et d'échanger de l'énergie pour le compte des abonnés lorsque cela leur est profitable, ce qui favorise à la fois les services publics et les consommateurs.

« En faisant appel à Averna dès la phase de conception, nous sommes en mesure de rester concentrés sur le développement d'un produit de haute qualité, qui est le premier du genre », a expliqué Ron Demon, chef des opérations chez dcbel. « Cela nous permet de maintenir les normes de qualité et de sécurité élevées auxquelles nos clients s'attendent. L'expérience d'Averna en matière de test de haute tension est un atout très précieux qui nous aide à accélérer le lancement de notre produit, du développement jusqu'à la livraison ».

Pour de plus amples informations sur Averna, visitez leur site Web.

À propos de dcbel

L'entreprise dcbel, fondée en 2015, souhaite rendre accessible une énergie propre, fiable et durable afin que chacun puisse vivre pleinement.

La station d'énergie résidentielle dcbel Ara perfectionne la maison intelligente optimale en permettant aux propriétaires de devenir maîtres de leur gestion énergétique à travers un simple appareil. Grâce à cette intelligence artificielle, les propriétaires peuvent alimenter leur maison ainsi que leur voiture électrique en énergie solaire, utiliser une recharge résidentielle afin d'éviter les pannes de courant et sauver de l'argent sur leur facture d'électricité.

Pour en savoir plus, visitez le site dcbel.energy.

À propos d'Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie, des batteries, de l'électronique grand public, des télécommunications, du transport, de l'aérospatiale et de la défense. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO, est enregistrée à l'ITAR et travaille en partenariat avec NI, PI, Eclipse Automation, Keysight Technologies et JOT Automation. https://www.averna.com/fr/accueil

