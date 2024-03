Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs - Lancement de travaux pour un meilleur accompagnement des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et de leurs proches





QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui le début des travaux qui mèneront à l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action pour mieux soutenir les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou tout autre trouble neurocognitif majeur, ainsi que leurs proches. De plus, ces travaux visent à améliorer les pratiques cliniques et organisationnelles dans ce domaine afin de mieux outiller les professionnels et professionnelles de la santé pour qu'ils puissent offrir un accompagnement plus humain et orienté sur les besoins des personnes touchées.

Ce plan d'action, tout comme la politique, a l'objectif d'offrir des soins et des services qui répondent mieux aux réalités vécues par les personnes touchées par ces maladies et leurs proches. Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire des changements concrets pour les Québécois et Québécoises afin de rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus humain et à l'écoute. Il s'ajoute aux autres changements importants et positifs mis en place dans les dernières années.

Le plan d'action vise les résultats suivants :

une amélioration de la qualité de vie et une reconnaissance du rôle central de la participation active des personnes vivant avec la maladie et de leurs proches;

un rehaussement des activités de prévention et de promotion des saines habitudes de vie;

un renforcement de la capacité de détection, de diagnostic et de suivi par les équipes de soins;

une amélioration de la qualité et de la continuité des soins et une intensification du suivi;

une réduction des visites à l'urgence et des hospitalisations en offrant des services et des soins en amont;

une optimisation des consultations auprès des spécialistes.

Citation :

« Les personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ou de tout autre trouble cognitif majeur, sont de plus en plus nombreuses au Québec, notamment en raison du vieillissement de la population. Il est donc urgent d'agir pour nous doter collectivement d'approches qui répondront mieux aux besoins des Québécoises et Québécois touchés et de leurs proches. Ces moments sont difficiles : un accompagnement plus personnalisé et orienté sur la personne est nécessaire. Le Québec est un leader mondial quand il est question de troubles neurocognitifs majeurs. Cette démarche permettra de réaffirmer notre volonté de faire mieux pour les gens qui vivent avec la maladie et leur entourage. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Alors que nous nous engageons dans cette démarche pour mieux accompagner les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches, il est primordial de garder à l'esprit que le soutien devra également inclure du répit avec une attention particulière pour les personnes proches aidantes, ainsi qu'une garantie de financement adéquat. J'espère que les travaux permettront de trouver des pistes de solution afin d'établir un écosystème de soins complet qui honorera la dignité et les besoins de chacune et chacun, tout en assurant une prise en charge durable. »

Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants

« Ça fait plusieurs années que Québec solidaire le dit : il faut déclarer la guerre à l'Alzheimer. J'espère que ce plan de lutte contre l'Alzheimer est le prologue d'investissements majeurs en recherche, du développement de traitements abordables et de solutions disponibles pour l'ensemble de la population. Après tout, "Je me souviens" est la devise du Québec! »

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage

« Avec le vieillissement de la population, il est primordial d'agir pour le soutien aux patientes et patients atteints d'Alzheimer et d'autres troubles cognitifs majeurs comme à leurs proches aidants. Ces maladies touchent des milliers de personnes et leurs familles; on en connaît toutes et tous dans notre entourage. À travers l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action, ce sont des mesures fortes, concrètes et concertées que l'on souhaite mettre en place pour améliorer le dépistage, l'accès aux soins, la recherche, le maintien à domicile ainsi qu'un meilleur soutien aux personnes proches aidantes de gens atteints d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs majeurs. »

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d'opposition pour les aînés

Faits saillants :

Rappelons que ce sont près de 40 000 nouvelles personnes qui recevront un tel diagnostic d'ici sept ans. En 2030, on comptera 200 000 personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif majeur au Québec.





Deux journées nationales de consultation se sont tenues ce mois-ci auprès de nombreux partenaires afin d'établir un consensus autour des principaux éléments que doit contenir cette politique.





Le plan d'action qui découlera de la politique s'articulera autour de trois grands axes d'action, soit la prévention et la promotion, le repérage et le diagnostic ainsi que les soins, les services et les traitements.

