Francophonie économique - Le CPQ continue son parcours à - l'international en Roumanie

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), sera en Roumanie du 27 au 29 mars 2024 dans le cadre de la mission économique et commerciale organisée par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Cette mission vise à renforcer les liens économiques entre tous les acteurs économiques de la Francophonie.

«?Le milieu économique du Québec a toujours accordé une grande importance à son engagement dans la Francophonie, et notre présence en Roumanie démontre notre volonté de renforcer nos liens avec les pays francophones et de promouvoir nos intérêts économiques communs. Par ailleurs, plusieurs entreprises québécoises sont présentes en sol roumain et se démarquent dans une volonté d'établir des liens à travers le monde.?» affirme M. Blackburn.

M. Blackburn dirigera la délégation de l'Alliance des patronats francophones lors de cette importante mission. Il participera également au panel de haut niveau du 27 mars intitulé «?La Francophonie économique : un atout pour la Roumanie et les autres pays d'Europe centrale et orientale dans les échanges économiques internationaux?» afin de représenter la vision des entreprises francophones nord-américaines et, plus particulièrement, celles du Québec.

Dans une année effervescente en Francophonie, le CPQ compte jouer un rôle actif dans plusieurs événements notamment par la tenue de La Rencontre des Entrepreneurs Francophones (LaREF24) au Maroc en mai, la mission économique et commerciale de l'OIF en Amérique, les Rendez-vous d'affaires de la Francophonie à Québec en juin et le Sommet de la Francophonie et son Forum économique en octobre, M. Blackburn souligne l'importance de la présence du Québec dans les forums francophones : «?Ces événements internationaux offrent des occasions uniques de collaborations et de partenariats bénéfiques pour le développement économique et la prospérité de tous. Je suis fier de pouvoir incarner la voix des employeurs francophones nord-américains lors de cet évènement et des autres à venir.?»

Le CPQ, qui assure la vice-présidence et le rôle de trésorier au sein de l'Alliance des patronats francophones, continuera d'être activement impliqué dans les initiatives de la Francophonie et de travailler en collaboration avec ses partenaires pour promouvoir les intérêts économiques du Québec et des Amériques à l'échelle internationale.

À propos du CPQ :?

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

26 mars 2024 à 06:00

