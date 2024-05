Avis aux médias - La SCHL publie les résultats de l'Enquête sur les logements sociaux et abordables





OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera les résultats de l'Enquête 2023 sur les logements sociaux et abordables - Immeubles locatifs (ELSAIL)

le 3 mai à 10 h (HE).

L'ELSAIL vise à obtenir des données et à établir des indicateurs pour comprendre les progrès accomplis en vue d'améliorer les résultats en matière de logement. Les données recueillies sur les immeubles/ensembles résidentiels comprennent entre autres les renseignements suivants :

Nombre de logements

Type de logement

Nombre de logements selon le nombre de chambres

Clientèle ciblée

Logements inoccupés

Loyers

Services offerts

Les répondants sont composés de fournisseurs de logements sociaux et abordables, y compris divers ordres de gouvernement, des organismes sans but lucratif, des coopératives et des entreprises privées. Les données sont recueillies partout au Canada et les résultats sont présentés à l'échelle des provinces, des territoires et des centres.

Pour en savoir plus, consultez la méthodologie de l'Enquête sur les logements sociaux et abordables - Immeubles locatifs.

Remarque : Ces données diffèrent de celles de l'Enquête sur les logements locatifs, qui ne couvre que les immeubles d'initiative privée comptant au moins trois logements locatifs qui sont sur le marché depuis au moins trois mois.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

3 mai 2024 à 10:00

