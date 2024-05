Service Canada offre maintenant des services en personne à Nain, à Terre-Neuve-et-Labrador





NAIN, NL, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau site de services mobiles réguliers à Nain, à Terre-Neuve-et-Labrador. Les Canadiens de cette région peuvent maintenant s'y rendre afin d'obtenir de l'aide pour présenter leurs demandes ou des réponses à leurs questions en personne, plus près de leur lieu de résidence. Comme le Centre Service Canada le plus près se trouve à 882 km et que la communauté n'est accessible que par avion ou par bateau en été, ce nouveau point de service réduira les obstacles géographiques auxquels se heurtent les Canadiens qui veulent accéder aux programmes et aux prestations auxquels ils ont droit.

Depuis le 11 janvier 2024, les Canadiens peuvent se rendre au 17, chemin Sandbank à Nain du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h pour obtenir de l'aide et faire une demande de prestations et de services auprès du gouvernement fédéral. Parmi les services offerts, mentionnons les prestations d'assurance-emploi, le numéro d'assurance sociale (NAS) et les pensions. Dans la mesure du possible, le bureau de Nain offre des services de passeport, en aidant notamment les Canadiens à remplir leur demande. La gamme de services, incluant la présentation des demandes de passeport sur place, devrait être élargie au fil du temps.

Le bureau de Nain s'ajoute maintenant aux 15 Centres Service Canada et aux 13 sites de services mobiles réguliers à Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont été mis en place afin de mieux servir les collectivités avoisinantes. La diversification des points d'accès aux services facilite l'accès pour tous les Canadiens et réduit les inégalités, surtout dans les régions éloignées. Ce site de services mobiles réguliers améliorera l'accès aux prestations, aux programmes et aux services de Service Canada pour les communautés autochtones dans le Nord du Labrador, incluant celles parlant l'inuktitut.

Le gouvernement du Canada maintient une présence essentielle dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées garantissant ainsi l'accès aux programmes et aux services. Service Canada évalue continuellement les besoins des clients et collabore avec les communautés autochtones.

L'annonce d'aujourd'hui appuie l'engagement du Canada à l'égard du Programme 2030 et de la concrétisation de l'objectif de développement durable 10, Réduire les inégalités, en veillant à ce que chaque Canadien a une chance équitable de réussir. Même si le nombre de services en ligne continue d'augmenter pour répondre à la demande, les services en personne demeurent le choix privilégié de nombreuses personnes.

Citations

« L'excellence dans la prestation de services consiste à fournir des services à l'endroit et au moment où les Canadiens en ont besoin. C'est pour cette raison que de nombreux sites de services mobiles réguliers sont mis en place dans des régions, où les gens habitent loin d'un Centre Service Canada. Le nouveau point de service de Nain est un exemple de notre engagement à faciliter l'accès aux services et aux prestations du gouvernement pour tous les Canadiens, quel que soit leur lieu de résidence. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

« L'ouverture du site de services mobiles réguliers de Service Canada à Nain, à Terre-Neuve-et-Labrador, permet aux citoyens d'accéder plus facilement aux services dont ils ont besoin. L'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, et les ateliers portant sur le numéro d'assurance sociale font partie des services qui seront offerts à ce bureau. Il peut être difficile pour les membres des collectivités nordiques, rurales et éloignées d'avoir accès aux services gouvernementaux, mais la présence de Service Canada dans des collectivités comme Nain change les choses à cet égard. »

- La députée de Labrador et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord), Yvonne Jones

Les faits en bref

Service Canada organise des activités de services mobiles avec les membres des communautés autochtones et des populations vulnérables, difficiles à joindre et ayant un accès limité aux services, afin de les renseigner sur les prestations et les programmes auxquels ils ont droit et de faciliter l'accès à ceux-ci. Tel que, des ateliers sur le NAS, où les clients peuvent obtenir du soutien sur place pour présenter leur demande de NAS, des séances d'information et des ateliers pour présenter des demandes concernant les prestations d'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada ains que d'autres programmes, services et prestations du gouvernement du Canada.

En 2023, Service Canada a organisé 23 activités, auxquels 814 personnes ont participé, ainsi que 71 séances d'information pour 697 partenaires de prestation de services et citoyens de Terre-Neuve-et- Labrador .

. Un site de services mobiles réguliers est un point d'accès unique à un large éventail de services et de prestations du gouvernement, offerts en personne, de façon régulière et à temps partiel, à une adresse permanente.

Service Canada s'est engagé à fournir des services en personne à 90 % des Canadiens dans un rayon de 50 km de leur lieu de résidence et il évalue régulièrement la nécessité d'élargir les services offerts.

À ce jour, on compte 317 Centres Service Canada, 249 sites de services mobiles réguliers et 15 sites de partenaires de prestation de service à l'échelle du pays, qui offrent des services en personne, sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Pour connaître les services offerts à un point de service en particulier, les Canadiens peuvent consulter la page web Trouver un bureau de Service Canada.

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un plan mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les autres États membres des Nations Unies. Il comprend 17 objectifs de développement durable et 169 cibles, et établit un plan échelonné sur 15 ans pour les atteindre.

Liens connexes

