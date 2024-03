BBB Industries publie son rapport sur le développement durable 2023 de l'entreprise, qui met en valeur son engagement à l'égard des activités et du rendement favorisant le développement durable





DAPHNE, Alabama, 26 mars 2024 /CNW/ - BBB Industries, LLC (BBB) , un important fabricant durable au service des marchés automobile et industriel, a publié son rapport sur le développement durable 2023 de l'entreprise, qui met en lumière les activités et le rendement favorisant le développement durable de l'entreprise.

Le rapport met en évidence les progrès réalisés par BBB dans la poursuite et l'atteinte de ses objectifs dans le domaine du développement durable par la réduction de son empreinte environnementale et la promotion d'initiatives environnementales responsables.

Cette année, BBB s'est fixé comme objectif de réduire de 50 % ses émissions de portée 1 et 2 avant 2027. En utilisant l'énergie le plus efficacement possible, en choisissant les sources d'émissions les plus faibles et en mettant en oeuvre des énergies renouvelables et propres dans l'ensemble de son empreinte mondiale, BBB vise à réduire considérablement son impact sur l'environnement et à contribuer à un avenir plus durable.

Vous pouvez consulter le rapport sur le développement durable 2023 ici : Rapport sur le développement durable 2023 de l'entreprise .

Réalisations par rapport à la stratégie de développement durable en 2023 :

+ de 15 millions de pièces fabriquées de manière durable

+ de 190 millions de lb de déchets non éliminés

+ de 160 millions de tonnes métriques de carbone évitées

Certification R2v3 : R2v3 est une certification axée sur les impacts environnementaux et sociaux de la remise à neuf et du recyclage de produits électroniques et de la réutilisation et du recyclage des panneaux solaires. Les certifications R2 sont attribuées par Sustainable Electronics Recycling International (SERI), un organisme sans but lucratif international voué à la sécurité et à la durabilité des appareils électroniques.

« Nous continuons de prendre des engagements à long terme et de réaliser des progrès importants dans nos initiatives de développement durable et nous demeurons déterminés à offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients tout en accordant la priorité au bien-être de nos employés et de leurs collectivités, » a déclaré Duncan Gillis, chef de la direction de BBB Industries.

« Il m'apparaît évident que le développement durable est plus qu'une simple pensée. Il s'inscrit dans notre mission quotidienne d'atteindre l'excellence en matière d'impact environnemental, d'engagement communautaire et d'éthique, tout en offrant une valeur aux intervenants. Nos progrès dans toutes ces catégories démontrent que les bonnes affaires peuvent aussi être bonnes pour notre planète, nos gens et notre avenir », a déclaré Mark Nugent, chef du développement durable.

À propos de BBB Industries

BBB Industries, LLC est un fabricant durable de premier plan au service des marchés de l'automobile, de l'industrie et des énergies renouvelables. Forte d'une présence et d'activités étendues en Amérique du Nord, BBB est entrée sur le marché européen en 2020 et fabrique et fournit maintenant de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. TERREPOWER est une division de BBB au service des marchés des véhicules électriques, du stockage d'énergie et de l'énergie solaire en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1987, BBB Industries, LLC est une entreprise privée dont les centres organisationnels sont situés dans la région métropolitaine de Mobile, en Alabama et à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, consultez le www.bbbind.com.

