Front nomme un nouveau directeur général pour diriger la prochaine phase de croissance et d'innovation de l'IA

Front, la plateforme moderne du service client, a annoncé aujourd'hui que la cofondatrice Mathilde Collin prend ses fonctions de présidente exécutive de Front et a nommé Dan O'Connell comme CEO qui sera en charge de la prochaine phase de croissance de Front.

« Front a démarré comme boîte de réception d'une équipe, qui s'est transformée en une plateforme moderne de service client. Elle est devenue un élément essentiel des opérations quotidiennes pour plus de 8 500 entreprises, comme l'atteste le fait que plus de 80 % de nos utilisateurs actifs mensuels sont également des utilisateurs actifs quotidiens », a déclaré Mathilde Collin, cofondatrice et présidente exécutive de Front. « Notre objectif est de poursuivre cette dynamique, en tirant parti de l'IA pour placer la barre plus haut pour l'ensemble du secteur service client. Dan est la personne parfaitement indiquée pour diriger la prochaine étape de Front ; outre sa profonde expertise de l'IA, ses succès avérés dans le domaine du service client et le développement d'entreprises technologiques font de lui la personne idéale pour ce poste ».

M. O'Connell a rejoint Dialpad suite à l'acquisition réussie de TalkIQ, où il avait occupé le poste de CEO, et a contribué à définir le marché de l'intelligence conversationnelle pour les équipes de vente et de service. Chez Dialpad, il a occupé le poste de CRO, où il a supervisé les équipes de vente et d'assistance de l'entreprise et développé les activités en dépassant 200 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) avant de devenir Chief AI et Strategy Officer. Sous la direction de M. O'Connell, Dialpad est devenue l'une des rares entreprises en IA à posséder l'ensemble de sa pile d'IA, notamment des modèles internes de reconnaissance vocale et de NLP, ainsi qu'un LLM propriétaire qualifié après six milliards de minutes de conversations d'entreprise pour dynamiser les fonctions de récapitulatif, de catégorisation et d'automatisation.

« Front est déjà devenue la plateforme de choix pour les entreprises qui cherchent à offrir un service exceptionnel. En s'appuyant encore davantage sur la technologie améliorée par l'IA, Front a la capacité de devenir le leader incontesté », a déclaré Dan O'Connell. « C'est un honneur pour moi de rejoindre ce groupe talentueux et d'aider à concevoir le produit service client le plus innovant du marché ».

Front est une plateforme de service client moderne qui aide les entreprises à enchanter leur clientèle, à impliquer leurs équipes et à développer des entreprises plus solides. L'entreprise a connu un succès retentissant ces dernières années : elle a obtenu le statut de « licorne » après sa levée de fonds de série D en 2022, elle a acquis Windsor.io pour accélérer sa feuille de route en matière d'IA et elle a été nommée sur la liste 2023 Forbes Cloud100 pour la deuxième année consécutive.

« Grâce à sa vision et son esprit dédié, Mathilde a fait de Front une plateforme essentielle pour des milliers d'entreprises qui se distinguent par la qualité de leur service. En outre, elle a accompli tout cela en construisant parallèlement une culture d'entreprise primée permettant aux employés de s'épanouir », a déclaré Bryan Schreier, partenaire de Sequoia Capital. « Je me réjouis de faire équipe avec Dan, qui s'appuie sur les formidables bases établies par Mathilde, pour la prochaine phase de croissance et d'innovation de Front ».

25 mars 2024 à 18:40

