CGTN : La Chine fait progresser la lutte contre la tuberculose





BEIJING, 25 mars 2024 /CNW/ - La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, qui a lieu le 24 mars de chaque année, vise à sensibiliser le public au fait que la tuberculose demeure aujourd'hui un problème de santé publique mondial qui compromet sérieusement la santé des gens.

Selon le Rapport mondial sur la tuberculose 2023 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en 2022, on a recensé plus de 10,6 millions de cas de tuberculose active dans le monde, dont 1,3 million de décès.

En prévision de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose de cette année, Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping et ambassadrice de bonne volonté de l'OMS pour la lutte contre la tuberculose et le VIH/sida, a rendu visite à une communauté locale de Changsha, la capitale de la province du Hunan, au centre de la Chine, afin de constater le travail de prévention et de traitement de la tuberculose à l'échelle locale.

Elle a d'abord visité le Yuhua District Health Education Center pour en apprendre davantage sur les efforts déployés par l'établissement pour renforcer l'éducation en matière de santé entourant la tuberculose, ainsi que pour mettre en place des mécanismes de prévention et de traitement de la tuberculose.

Peng Liyuan a invité tout le monde à travailler ensemble en tant que défenseurs et bénévoles pour mieux vulgariser les connaissances sur la prévention et le traitement de la tuberculose parmi les résidents de la collectivité et la jeune génération.

De plus, elle a eu une rencontre amicale avec le personnel médical au service de la collectivité locale, de qui elle a appris la gestion des services de diagnostic et de traitement de la tuberculose sur la scène locale.

Après avoir discuté avec des patients atteints de tuberculose, des enfants en attente de vaccination et leurs parents, Peng Liyuan a exprimé le souhait que toutes les parties continueront de travailler main dans la main pour mettre fin à la propagation de la tuberculose.

Mesures prises par la Chine

Le gouvernement chinois accorde une grande importance à la prévention et au traitement de la tuberculose, qui est partie prenante de sa stratégie Healthy China.

S'adressant au China Media Group, Zhao Yanlin, directeur du Centre de prévention et de contrôle de la tuberculose du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), a fait remarquer qu'au cours de la dernière décennie, la mortalité associée à la tuberculose a diminué de 25 % en Chine, ce qui représente plus du double du taux de déclin moyen mondial.

Toujours selon Zhao Yanlin, en 2023, le financement national total consacré à la prévention et au contrôle de la tuberculose était près de 20 fois plus élevé qu'en 2001.

La Chine a constamment amélioré sa capacité de soutien en favorisant une coopération multisectorielle, en mobilisant la participation de toute la société et en faisant la promotion active de nouvelles techniques de diagnostic, des solutions de traitement et des outils de gestion. Par conséquent, le taux de guérison de la tuberculose dans le pays reste supérieur à 90 %.

L'OMS et l'Organisation des Nations Unies (ONU) ont toutes deux de grandes attentes à l'égard de la participation des jeunes à la prévention de la tuberculose ainsi que de leur engagement dans la promotion des soins de santé pour l'humanité tout entière.

La Chine attache également une grande importance au développement des jeunes bénévoles et encourage activement le volontariat public favorisant la prévention et le contrôle de la tuberculose. Au cours des 10 dernières années, le nombre de bénévoles en Chine est passé à plus d'un million, dont plus de la moitié sont des jeunes.

SOURCE CGTN

25 mars 2024 à 15:00

25 mars 2024 à 15:00