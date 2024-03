Le gouvernement fédéral investit pour protéger contre les inondations le village du canal Ouest à Hay River





HAY RIVER, NT, le 25 mars 2024 /CNW/ - On renforcera la protection contre les inondations de la collectivité située le long du village du canal Ouest, à Hay River, grâce à un investissement de plus 1,1 million de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le député Michael McLeod et la mairesse Kandis Jameson, ce projet permettra d'atténuer les effets actuels et futurs des changements climatiques, en plus de répondre aux divers besoins de la population et de l'économie régionales.

Les changements climatiques augmentent la vulnérabilité aux inondations, de même que leur fréquence et leur gravité dans le village du canal Ouest. Les inondations les plus graves dans ce quartier se produisent lorsque la fonte des neiges au printemps coïncide avec la formation d'embâcles lors de la débâcle de la rivière. Ce phénomène entraîne des dommages coûteux, en moyenne une fois tous les trois ans pour la région.

Le financement permettra d'améliorer une berme existante dans le but de créer une barrière entre la terre et l'eau. De plus, on réparera le chemin Alaska et le protégera contre une érosion accrue et des dommages supplémentaires. Une fois le projet achevé, les résidents seront moins à risque de perdre l'accès aux services essentiels, leur lien avec la terre et leur possibilité de travailler. L'amélioration de ces infrastructures essentielles devrait permettre d'économiser 4,67 $ pour chaque dollar investi.

Citations

« Comme nous l'avons vu ces dernières années, Hay River et d'autres régions des Territoires du Nord-Ouest sont à risque de subir d'importantes inondations, aggravées par les changements climatiques. L'investissement du gouvernement fédéral dans ces mesures de protection essentielle contre les inondations pour le village du canal Ouest à Hay River permettra d'assurer la protection nécessaire et la viabilité à long terme de la collectivité. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'amélioration de la protection contre les inondations du village du canal Ouest est l'une des nombreuses stratégies d'atténuation et d'adaptation que la municipalité de Hay River a établies pour accroître la résilience de la collectivité face aux changements climatiques. La municipalité, avec la participation de la Première Nation de West Point, est très heureuse de progresser dans le cadre de cet important projet et de recevoir le soutien du gouvernement fédéral pour accroître la sécurité et la durabilité d'un secteur qui a souvent été touché par des inondations. »

Kandis Jameson, mairesse de Hay River

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 164 288 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,4 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 92 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

25 mars 2024

