Bina Modi, présidente du conseil et directrice générale, Godfrey Phillips India, honorée pour ses contributions exceptionnelles à la responsabilité sociale d'entreprise par le vice-président de l'Inde





Bina Modi, présidente du conseil et directrice générale de Godfrey Phillips India Ltd. (GPIL), a été récompensée pour ses contributions exceptionnelles à la responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Cette distinction, décernée par le vice-président de l'Inde, M. Jagdeep Dhankhar, lors d'un récent événement tenu à New Delhi, souligne le dévouement indéfectible de Modi à l'amélioration de la société, à la gérance de l'environnement et aux pratiques commerciales durables. Modi est mondialement reconnue et comptée parmi la poignée de femmes présidentes d'entreprises Fortune 500 à travers le monde. Sa société, GPIL, est également partenaire de Philip Morris International (PMI), l'une des principales sociétés de tabac au monde en Inde.

Exprimant sa gratitude, Modi déclare : « Je suis honorée de recevoir cette reconnaissance, qui reflète le dévouement et le travail acharné de chaque membre de la famille KK Modi Group. Notre philosophie axée sur l'humain, qui englobe toutes les parties prenantes des sociétés de notre Groupe, reste au coeur de notre mission d'édifier la nation et de redonner à la société. Nos initiatives en matière de RSE sont antérieures à leur mandat légal en Inde et sont stratégiquement alignées sur les objectifs mondiaux de développement durable. »

Animées par la vision de Modi, les principales initiatives RSE de GPIL se sont concentrées sur l'accès à l'eau potable, la conservation des sols et de l'eau, les plantations et la biodiversité, l'élimination du travail des enfants, l'amélioration de la santé communautaire et l'autonomisation des producteurs de tabac marginalisés dans le sud de l'Inde. Conformément à l'engagement de PMI en faveur des bonnes pratiques agricoles, GPIL, par le biais de l'éducation et des pratiques agricoles durables, s'efforce d'améliorer les moyens de subsistance tout en préservant l'environnement. Les initiatives RSE de GPIL ont également reçu une mention spéciale de Control Union, l'organisme d'essai, d'inspection et de certification de renommée mondiale.

Grâce à ses efforts inlassables et à son dévouement, Modi a élargi la portée et l'impact des initiatives RSE de GPIL sur la santé des femmes et des enfants, des programmes parascolaires pour les enfants et des efforts menés par la communauté pour éliminer totalement le travail des enfants.

Modi souligne la relation symbiotique entre durabilité environnementale et bien-être des communautés : « Nous avons pris des mesures proactives pour créer des parcs de biodiversité, sauvegarder et revitaliser la flore et la faune indigènes. Je suis également profondément attachée à une initiative audacieuse de plantation à grande échelle dans une région semi-aride de l'Andhra Pradesh, un État du sud de l'Inde. Nous mettons en oeuvre des barrages de contrôle, des étangs agricoles et un désensablement régulier des étangs pour promouvoir la conservation de l'eau dans cette région où les pluies sont extrêmement rares, permettant aux agriculteurs d'accéder à une source d'eau secondaire pour cultiver des cultures supplémentaires. En protégeant notre environnement, nous préservons non seulement les ressources naturelles, mais nous créons également des communautés résilientes capables de relever les défis et de prospérer. »

En plus de son dévouement envers les communautés d'agriculteurs, Modi est profondément attachée à l'éducation et à l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. À travers le « projet Khushi » spécialement conçu, elle vise à parrainer les aspirations éducatives et professionnelles des filles rurales dans tout le pays. Cette dernière distinction s'ajoute à l'illustre carrière de Modi, qui comprend des reconnaissances telles que Women Empowerment in Leadership et Outstanding Businesswoman of the Year. Cependant, ses principaux accomplissements continuent de porter sur le bien-être des gens et de la planète.

3 mai 2024 à 16:15

