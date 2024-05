FENC remporte un succès majeur avec l'essor du polyester recyclé durable à l'échelle mondiale





TAIPEI, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- Far Eastern New Century (FENC) est à la tête de l'industrie mondiale du polyester recyclé durable. Avec la plus grande production mondiale de polyester recyclé de qualité alimentaire, FENC supervise un système de production et de vente parfaitement intégré qui s'étend des matières premières recyclées aux applications de produits finis. Grâce à sa vaste capacité de recyclage, FENC recycle plus de 22 milliards de bouteilles en TEP recyclées post-consommation pour en faire des produits durables de haute qualité. L'entreprise crée de la valeur à partir des déchets, en transformant les bouteilles en emballages alimentaires et non alimentaires, en matériaux hygiéniques, en textiles pour l'automobile, en mobilier d'intérieur, en vêtements de sport, en chaussures, etc. Les partenariats avec des marques de renommée mondiale tels que Coca-Cola, Pepsi, Suntory, Fiji Water, F&N, Asahi, L'Oréal, Unilever, P&G, Nike, adidas et lululemon témoignent à la fois de sa technologie de recyclage de pointe et de son engagement indéfectible en faveur de l'économie circulaire.

L'empreinte de FENC dans la production de polyester recyclé s'étend à Taïwan, en Chine continentale, au Japon, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Pour renforcer son leadership et propulser le secteur du polyester vers des horizons plus écologiques, FENC élargit activement sa capacité de production de polyester recyclé de qualité alimentaire de grande valeur. En particulier, l'usine récemment inaugurée du Kansai au Japon, qui complète l'usine existante du Kanto, est sur le point de consolider la position dominante de FENC sur le marché japonais du polyester recyclé. En outre, le lancement imminent de l'usine de recyclage du Vietnam dans la deuxième moitié de 2024 contribue non seulement à l'infrastructure locale de recyclage, mais fait également progresser le programme d'économie circulaire du Vietnam. De plus, à Malacca, en Malaisie, FENC a lancé un projet d'expansion de son usine de polyester recyclé en avril 2024. Cette expansion, dont la production est prévue pour la fin de 2025, créera une exploitation entièrement intégrée d'amont en aval avec l'usine de fabrication de bouteilles existante, améliorant ainsi la création de valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement. De l'autre côté du Pacifique, l'usine américaine de FENC a achevé l'accroissement de sa capacité au premier semestre 2024, insufflant ainsi une nouvelle vitalité dans l'économie circulaire du pays.

FENC défend l'économie circulaire depuis plus de trois décennies. Grâce à des stratégies de production et de vente agiles, l'entreprise s'est assurée des avantages au niveau de la chaîne d'approvisionnement régionale dans le secteur du polyester recyclé, favorisant ainsi le développement durable dans l'ensemble du paysage industriel. En 2023, FENC a été largement salué pour ses performances exemplaires en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). Elle est arrivée en tête de l'évaluation mondiale de la fondation Minderoo sur la circularité des plastiques, s'est classée parmi les 2,5 % d'entreprises les plus performantes de l'industrie chimique mondiale selon les notes de risques ESG de Sustainalytics, et a obtenu une place dans le top 5 des entreprises taïwanaises cotées en bourse dans les évaluations ESG de FTSE Russell.

À propos de Far Eastern New Century (FENC)

FENC a été créée en 1949. Il s'agit d'une société internationale basée à Taïwan opérant aux États-Unis, au Japon, en Chine continentale, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines et dans de nombreux autres pays et régions. Avec plus de 30 000 employés, FENC est le seul fournisseur de polyester au monde à être verticalement intégré pour offrir une gamme de produits allant des matières premières aux produits de consommation. Le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise a atteint les 8,3 milliards de dollars en 2023, avec un total d'actifs de 22 milliards de dollars.

