Conseil Fiscal - Vous envisagez d'appeler l'Agence du revenu du Canada? Avant de le faire, trouvez les réponses dont vous avez besoin pour la période de production des déclarations de revenus!





OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Chaque année, l'Agence du revenu du Canada fait le suivi des questions que les gens posent. Elle utilise ces renseignements pour concevoir de nouveaux services et améliorer ses processus. Elle veut vous offrir le meilleur service possible pour que vous puissiez facilement accéder aux renseignements sur l'impôt et les prestations dont vous avez besoin.

Avant d'appeler l'Agence, suivez les conseils ci-dessous pour gagner du temps en cette période de production des déclarations de revenus! Vous pourriez trouver les renseignements que vous cherchez et éviter les longs temps d'attente au téléphone qui surviennent lors de cette période occupée.

Dates limites de production et de paiement

La date limite de production des déclarations de revenus et de prestations pour 2023 pour la plupart des Canadiennes et des Canadiens est le 30 avril 2024. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez les retards dans les remboursements, les prestations et les crédits auxquels vous pourriez avoir droit.

Si vous devez de l'argent à l'Agence, la date limite pour effectuer un paiement est le 30 avril 2024. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome, vous avez jusqu'au 15 juin 2024 pour produire votre déclaration de revenus. Puisque cette date limite tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'Agence la reçoit au plus tard le 17 juin 2024 ou si elle a été postée au plus tard ce jour-là. Si vous devez de l'argent à l'Agence, vous devrez tout de même payer au plus tard le 30 avril 2024 pour éviter les intérêts.

Ce que vous devriez faire avant d'appeler l'Agence

Pour gagner du temps, prenez les mesures suivantes avant d'appeler l'Agence :

Consultez le site Canada.ca - La section Impôt sur le revenu des particuliers de Canada.ca est maintenant plus facile à utiliser. Elle fournit des renseignements détaillés sur la façon de produire votre déclaration. Vérifiez les dates de paiement de vos prestations en ligne - Vous pouvez consulter les dates de paiement de prestations sur Canada.ca. Si vous êtes inscrit au dépôt direct, vous devriez recevoir votre paiement aux dates indiquées en ligne. Si vous n'y êtes pas inscrit, vous devriez recevoir vos paiements de prestations dans les cinq à dix jours ouvrables suivant la date de paiement prévue. Veuillez attendre la fin de ce délai avant d'appeler l'Agence à propos d'un paiement. Essayez Charlie le robot conversationnel - Si vous avez besoin d'une réponse rapide, Charlie est à votre service. Charlie peut vous aider à trouver les renseignements dont vous avez besoin pour produire votre déclaration de revenus et de prestations. Cherchez Charlie sur la page d'accueil de l'ARC et sur de nombreuses autres pages Web de Canada.ca. Profitez des services numériques de l'Agence - L'Agence vous encourage à utiliser ses services numériques, notamment Mon dossier et le dépôt direct. Grâce à eux, vous pouvez facilement gérer vos renseignements sur la production de déclarations de revenus et les paiements de l'Agence. À l'aide de Mon dossier, vous pourrez également faire le suivi de votre remboursement, consulter ou modifier votre déclaration, consulter votre avis de cotisation, recevoir des avis par courriel, et plus encore. Vérifiez les délais de traitement de l'Agence - Pour savoir combien de temps est requis pour traiter une demande, utilisez l'outil de vérification des délais de traitement de l'ARC sur Canada.ca. Cet outil vous donne une date d'achèvement cible et une estimation des délais d'achèvement pour les divers services de l'Agence. Il fournit souvent les mêmes renseignements qu'un agent de centre de contact vous donnera si vous appelez pour vous renseigner sur l'état de votre dossier. Vérifiez les délais d'attente au téléphone - L'Agence offre une estimation des délais d'attente sur la page des coordonnées. Vous recevrez également une estimation lorsque vous êtes en attente. Ces renseignements vous aideront à déterminer le meilleur moment pour téléphoner. Créez un numéro d'identification personnel (NIP) - Vous pouvez créer un NIP pour confirmer votre identité vous-même au téléphone. Un NIP est un moyen rapide et sûr de vous identifier lorsque vous appelez l'Agence. Vous pouvez créer un code NIP dans Mon dossier avant d'appeler, ou un agent de centre de contact peut en créer un pour vous. Profitez des conseils fiscaux de l'Agence - Vous trouverez des renseignements utiles dans la section des conseils fiscaux, qui fournit des renseignements précis sur divers sujets. Déclarants par support papier - Si vous souhaitez obtenir une déclaration papier, vous pouvez en télécharger une copie ou en commander une en ligne à la page Comment se procurer une trousse d'impôt T1.

Malgré ces mesures, l'Agence reçoit un grand volume d'appels. Malheureusement, cela signifie que les appelants peuvent devoir attendre longtemps avant de parler à un agent de centre de contact. Aidez-les à mieux vous servir en ouvrant une session dans votre compte Mon dossier et en ayant les renseignements suivants à portée de main lorsque vous appelez :

Vos renseignements personnels :

votre numéro d'assurance sociale;



votre nom complet;



votre date de naissance;



votre adresse complète.

Votre déclaration, votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, ou d'autres documents fiscaux.

Sachez que l'Agence travaille de manière acharnée pour traiter les appels le plus rapidement possible. Elle a pris des mesures pour offrir aux Canadiennes et Canadiens les services auxquels ils s'attendent par téléphone, y compris ce qui suit :

Service de rappel automatisé - Ce service vous permet de demander un rappel au lieu d'attendre en ligne. Il est offert seulement à certains moments de la journée et lorsque le temps d'attente atteint une certaine durée. Il s'applique à des lignes téléphoniques de demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers, de demandes de renseignements sur les prestations et de demandes de renseignements des entreprises.

Service de relais vidéo (SRV) - Les centres de contact pour les demandes de renseignements de l'Agence ont ajouté une ligne de service directe pour le service de relais vidéo (SRV). Cette nouvelle ligne spécialisée est offerte en partenariat avec l'Administrateur canadien du SRV. Les contribuables sourds, malentendants ou ayant des troubles de la parole pourront communiquer plus facilement avec l'Agence. Pour utiliser la nouvelle ligne réservée au SRV, assurez-vous d'être inscrit auprès de l'aide du SRV du Canada et composez le 1-800-561-6393 pour communiquer avec un agent de centre de contact.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, des bénévoles pourraient être en mesure de produire votre déclaration en personne, virtuellement, par vidéoconférence ou par téléphone, ou par le biais d'un comptoir de dépôt de documents. Si vous ne pouvez pas produire votre déclaration de revenus en ligne, l'Agence vous encourage à accéder à un comptoir du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Si vous habitez au Québec, les comptoirs d'impôts sont offerts dans le cadre du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Pour savoir si vous êtes admissible et pour trouver un comptoir d'impôts, consultez la page Comptoirs d'impôts gratuits.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada

25 mars 2024 à 10:00

