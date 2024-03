/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et Labrador feront une annonce importante sur les soins de santé/





CORNER BROOK, NL, le 24 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Gudie Hutchings ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, et l'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador feront une annonce importante sur les soins de santé. Les ministres et premier ministre seront accompagnés par l'honorable Gerry Byrne, ministre de l'Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences et député de Corner Brook.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

25 mars, 2024

Heure

14 h (HAN)

Lieu

Cafétéria

Nouvel hôpital régional Western Memorial (auparavant l'Hôpital de soins aigus de Corner Brook)

100 croissant Healthcare

Corner Brook, T-N-L, A0L 1J0

25 mars 2024

