À court terme, le secteur de la construction de l'Île-du-Prince-Édouard fait face à des enjeux de recrutement; les conditions devraient s'améliorer après 2026





À l'Île-du-Prince-Édouard, la construction a ralenti quelque peu en 2023, le secteur de la construction résidentielle ayant diminué par rapport au pic d'activité atteint en 2022. Quant à lui, le secteur non résidentiel a poursuivi sa progression stable entamée en 2021. Cependant, malgré ces changements, le marché du travail de la province continue de faire face à des enjeux de recrutement.

ConstruForce Canada a publié aujourd'hui son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2024-2033 pour l'Île-du-Prince-Édouard. Le rapport prévoit une croissance à court terme dans les deux segments du secteur, qui devraient ensuite emprunter des voies différentes. Dans le secteur résidentiel, les niveaux d'investissement devraient augmenter continuellement après 2024 et jusqu'à la fin de la période de prévision. La croissance sera initialement stimulée par la construction de nouveaux logements, puis par les rénovations.

Après un pic en 2024, l'activité dans le secteur non résidentiel devrait ralentir jusqu'en 2029, quelques projets d'envergure devant être achevés. Toutefois, cette tendance doit être interprétée dans son contexte. Le pic de 2024 est beaucoup plus élevé que les précédents pics enregistrés en 2020 et en 2021.

L'emploi total dans le secteur de la construction devrait se contracter légèrement au cours de la période de prévision. Un gain de 13 % au-delà des niveaux de 2023 au chapitre de l'emploi dans le secteur résidentiel est plus que suffisant pour compenser un ralentissement légèrement inférieur à 15 % dans le secteur non résidentiel.

« Bien que le marché du travail de l'Île-du-Prince-Édouard soit tendu à l'approche de la période de prévision, il devrait retrouver un équilibre dans un avenir proche, ce qui apportera un répit positif au sein du secteur, explique Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Les efforts d'embauche et de formation du secteur de la construction portent leurs fruits. Cependant, ces activités doivent être maintenues à l'échelle locale pour assurer la pérennité de la main-d'oeuvre. »

Dans la province, le secteur de la construction devra embaucher 110 travailleurs supplémentaires jusqu'à la fin de 2033. La demande est principalement attribuable au départ à la retraite prévu de 1 570 travailleurs (23 % de la main-d'oeuvre actuelle) d'ici 2033 et à une légère contraction prévue de la main-d'oeuvre globale. La majeure partie de cet écart sera compensé par le recrutement, au sein de la population locale, de 1 440 personnes de moins de 30 ans entrant sur le marché du travail.

Ces prévisions sont fondées sur la demande actuelle et ne tiennent pas compte des initiatives du secteur public visant à résoudre les enjeux d'abordabilité des logements ni de l'augmentation prévue de la demande de modernisation des bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels existants découlant de l'électrification de l'économie. Ces deux scénarios sont abordés dans des rapports distincts, qui seront publiés ultérieurement par ConstruForce Canada.

« Dans le secteur de la construction, il faut des années pour former des travailleurs qualifiés, qui doivent souvent participer à un programme provincial d'apprentissage, souligne Sam Sanderson, directeur général de la Construction Association of Prince Edward Island. Les inscriptions dans les sept programmes de formation en construction les plus importants de la province ont atteint un niveau record en 2022. Nous espérons que nombre de ces personnes termineront leur programme d'apprentissage. »

Le secteur de la construction continue de chercher à constituer une main-d'oeuvre plus diversifiée et plus inclusive. À cette fin, il déploie des efforts pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d'oeuvre actuelle de la province, notamment les femmes, les Autochtones et les personnes immigrantes.

En 2023, le secteur de la construction de l'Île-du-Prince-Édouard comptait environ 550 femmes. Parmi ces travailleuses, 48 % travaillaient directement sur les chantiers. En 2023, les femmes représentaient seulement 4 % des 6 500 personnes de métier employées à l'Île-du-Prince-Édouard.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui présente des occasions de recrutement pour le secteur de la construction de l'Île-du-Prince-Édouard. En 2021, les Autochtones représentaient environ 3 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province. Cela représente plus du double de la proportion enregistrée en 2016. Cette part est également plus élevée que celle des Autochtones dans l'ensemble de la population active. Étant donné que la population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et que les travailleurs autochtones semblent disposés à poursuivre une carrière en construction, il pourrait être envisagé d'accroître le recrutement des Autochtones dans le secteur de la construction de la province.

Le secteur de la construction pourrait également faire appel à de nouveaux arrivants au cours de la prochaine décennie afin de répondre aux besoins en main-d'oeuvre anticipés. Sur la base des tendances actuelles, l'Île-du-Prince-Édouard devrait connaître des niveaux élevés d'immigration au cours de la période de prévision. Les nouveaux arrivants constitueront donc un élément clé de la main-d'oeuvre du secteur. En 2022, les nouveaux arrivants représentaient 4 % de la main-d'oeuvre totale du secteur de la construction de la province. Ce pourcentage est inférieur à la proportion de 10 % dans l'ensemble de la main-d'oeuvre de la province.

L'augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider le secteur de la construction de l'Île-du-Prince-Édouard à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d'oeuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien.

Renseignements : communiquer avec Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à [email protected] ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l'entretien de la province, et a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de solutions pour la main d'oeuvre sectorielle.

