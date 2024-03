Baidu Global MediaGo remporte le prix d'excellence en intelligence artificielle 2024





SAN FRANCISCO, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme publicitaire intelligente basée sur l'apprentissage profond et appartenant à l'unité commerciale mondiale de Baidu, a été nommée lauréate du prix d'excellence en intelligence artificielle 2024 par le Business Intelligence Group.

Ce prix récompense les entreprises, les produits et les personnes qui donnent vie à l'intelligence artificielle (IA) et l'appliquent pour résoudre des problèmes réels.

MediaGo a été récompensée pour ses capacités améliorées d'apprentissage en profondeur et est l'une des rares plateformes publicitaires sur le marché du web ouvert à appliquer pleinement la technologie d'apprentissage en profondeur à l'ensemble de la chaîne de commercialisation.

« Nous sommes ravis de proposer à nos annonceurs une solution améliorée pour surmonter les difficultés de placement des annonces qui ont affecté le marché ouvert et nous sommes ravis que notre technologie d'apprentissage profond soit reconnue par le prix d'excellence en intelligence artificielle, a déclaré Rena Ren, directrice régionale pour l'Amérique de l'unité commerciale de Baidu Global. Cette reconnaissance témoigne de la capacité exceptionnelle de MediaGo à stimuler les performances et à maximiser le retour sur investissement (ROI) pour les annonceurs. »

Pour obtenir des performances publicitaires optimales, les capacités d'apprentissage en profondeur de MediaGo effectuent une analyse contextuelle et une prédiction en temps réel des besoins des utilisateurs, garantissant des recommandations précises dans un environnement sans cuisinier, et amplifiant le taux de conversion de l'entonnoir publicitaire.

Les fonctionnalités SmartBid de MediaGo, basées sur un réseau neuronal profond avec plus d'un milliard de paramètres, optimisent les stratégies d'enchères et réduisent de manière significative le coût par action (CPA) en garantissant aux annonceurs l'enchère minimale nécessaire pour obtenir un affichage.

« Nous sommes très honorés de décerner ce prix prestigieux à MediaGo, a commenté Maria Jimenez, responsable des nominations au sein du Business Intelligence Group. L'engagement inébranlable de son équipe en faveur de l'excellence et ses applications innovantes en matière d'intelligence artificielle lui ont permis d'atteindre ce résultat remarquable. Félicitations à toute l'entreprise ! »

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie d'IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage profond, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde entier, MediaGo a fourni avec succès des services localisés et complets de développement commercial à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, rendez-vous sur : https://www.mediago.com/ .

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé avec la mission de reconnaître le véritable talent et la performance supérieure dans le monde des affaires. Contrairement à d'autres programmes de récompenses du secteur, ces programmes sont jugés par des dirigeants d'entreprise ayant de l'expérience et des connaissances. Le système de notation exclusif et unique de l'organisation mesure de façon sélective les performances dans plusieurs domaines d'activité, puis récompense les entreprises dont les réalisations dépassent celles de leurs pairs.

