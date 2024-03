La forêt de thé Duyun Maojian entre dans la saison des récoltes de printemps dans le Guizhou, en Chine

La 27e édition du Bal des grands romantiques, qui avait lieu vendredi soir au Centre Vidéotron, a été porteuse de succès retentissants : la Fondation du CHU de Québec a amassé le montant net de 775?000 $ par le biais de son événement phare et a reçu...

Novartis Pharma Canada inc. (Novartis Canada) exprime une profonde déception envers l'ébauche des recommandations négatives pour LEQVIOMD (inclisiran) émise par le Comité consultatif canadien d'expertise sur les médicaments (CCCEM) de l'Agence...