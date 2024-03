Conférence NVIDIA GTC ? Le robot humanoïde Unitree H1 adopte l'IA





HANGZHOU, Chine, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 mars 2024, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a prononcé un discours intitulé « Assister à la transformation de l'IA » au SAP Center de San Jose, en Californie, donnant officiellement le coup d'envoi de la conférence NVIDIA GTC 2024.

Le Unitree H1 a été dévoilé lors de la conférence, travaillant avec NVIDIA pour promouvoir l'évolution en profondeur des robots IA mondiaux.

Le robot vient d'établir un record du monde pour la vitesse d'un robot humanoïde grandeur nature avec une vitesse de déplacement de 3,3 mètres par seconde il y a quelque temps. La vitesse potentielle pourrait dépasser les 5 m/s, mais cela est en développement. C'est le robot humanoïde le plus puissant, comparé aux robots ayant des spécifications similaires dans le monde.

Unitree H1, le premier robot humanoïde à moteur grandeur nature au monde se déplace au sol. L'algorithme de robot IA auto-développé par Unitree, sur la plateforme de simulation de robot accéléré par GPU de NVIDIA, permet au robot H1 d'apprendre indépendamment à courir à grande vitesse, à porter un poids de 30 kg, à monter et descendre des escaliers, à effectuer une variété de mouvements de danse très dynamiques, et peut continuer à apprendre plus de différents types de mouvements. La puissance de calcul du GPU a considérablement accéléré l'évolution des robots mondiaux.

Paramètres du robot humanoïde pleine grandeur Unitree H1 :

Valeur de la taille du corps : hauteur d'environ 180 cm, poids d'environ 47 kg

Degré de liberté de chaque jambe : 5 (hanche 3 + genou 1 + cheville 1)

Degré de liberté de chaque bras : 4 (extensible)

Densité de couple de crête : 189 N.m/kg

Endurance : Capacité de la batterie 864 Wh, tension maximale 67,2 V, couple maximal de joint rapidement remplaçable : Couple au genou d'environ 360 N.m, couple au niveau de la hanche d'environ 220 N.m, couple au niveau de la cheville d'environ 45 N.m, couple au niveau du bras d'environ 75 N.m, détection de profondeur à 360 degrés : 3D LIDAR + caméra de profondeur d'informations

En savoir plus sur H1 : www.unitree.com/h1

L'IA est à un point d'inflexion, car l'IA générative crée une nouvelle vague d'opportunités, entraînant une croissance des charges de travail d'inférence par étapes. Jensen Huang a déclaré que dans notre monde, les robots humanoïdes joueront un rôle plus important à l'avenir.

Développer un modèle pour les robots humanoïdes est le sujet le plus passionnant dans le domaine de l'IA aujourd'hui. Les leaders mondiaux de l'IA et de la robotique rassemblent diverses technologies et ressources de pointe pour réaliser des percées technologiques dans le domaine de la robotique générale.

Résumé officiel des sources ouvertes de Unitree : https://www.unitree.com/opensource

Pour en savoir plus :

Site officiel : www.unitree.com

Coopération marketing : [email protected]

Twitter : twitter.com/UnitreeRobotics

Youtube : www.youtube.com /@unitreerobotics

LinkedIn : www.linkedin.com/company/dji

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2369406/NVIDIA_GTC_Conference_Unitree_H1_humanoid_robot_embraces_AI_with_the_world.jpg

