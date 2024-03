Vous voyagez pour Pâques? L'Agence des services frontaliers du Canada vous donne des conseils pour un voyage sans encombre





OTTAWA, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs ce à quoi ils doivent s'attendre quand ils traversent la frontière pendant la longue fin de semaine de Pâques.

Chaque jour, l'ASFC travaille fort pour protéger les Canadiens, soutenir l'économie et assurer la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises à nos frontières. En 2023, nous avons accueilli plus de 86 000 voyageurs et intercepté plus de 72 200 kg de drogues interdites, de cannabis, de stupéfiants et de produits chimiques, ce qui représente une augmentation de près de 30 % par rapport à 2022.

L'ASFC investit des efforts importants dans la planification et la préparation des périodes de pointe, y compris les longues fin de semaine et les jours fériés. Nous surveillons le nombre de voyageurs et travaillons fort pour réduire au minimum les temps d'attente aux points d'entrée, y compris dans les aéroports internationaux, sans compromettre la sécurité et la sûreté du pays.

Voici quelques conseils pour vous aider à préparer votre voyage :

Vous n'êtes pas sûr? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure chose que vous puissiez faire pour gagner du temps à votre arrivée au Canada est d'être ouvert et honnête avec l'agent de l'ASFC. Suivez bien toutes les instructions qu'ils vous donneront. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez déclarer, n'hésitez pas à demander. Nos agents des services frontaliers sont là pour vous aider! Vous pouvez également appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière au 1-800-461-9999 depuis le Canada pour obtenir des renseignements supplémentaires.

