Theratechnologies fait le point sur son programme de recherche préclinique en oncologie





La Société continue d'orienter ses efforts sur la commercialisation alors qu'elle cherche des partenaires pour faire progresser la R-D



MONTRÉAL, 22 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle réduira progressivement ses activités de recherche préclinique en oncologie. La Société continuera d'accorder la priorité à son essai clinique de phase 1 en cours utilisant le sudocétaxel zendusortide (TH1902), un nouveau conjugué peptide-médicament, pour traiter les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé. Tous les montants ci-dessous sont exprimés en dollars américains.

« Je suis très fier de notre équipe de recherche exceptionnelle, dont le travail a grandement contribué au discours scientifique et à la compréhension des cancers avancés », a déclaré Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies. « Notre investissement dans la plateforme technologique SORT1+MC au cours des cinq dernières années a permis de recueillir des preuves importantes sur les conjugués peptides-médicaments avec différentes charges utiles. Maintenant que nous avons beaucoup avancé notre programme préclinique, nous sommes bien positionnés pour tirer parti de cette mine de données et de renseignements afin d'attirer un partenaire en R-D en oncologie. »

La Société continuera de communiquer les données précliniques accumulées, y compris quant à la présentation de deux affiches distinctes dans le cadre de l'assemblée annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui aura lieu du 5 au 9 avril à San Diego, en Californie. L'une de ces affiches présente des données de nouveaux conjugués peptides-médicaments.

Theratechnologies a récemment annoncé le début de la prochaine cohorte de patientes dans le cadre de la partie 3 de son essai clinique de phase 1 utilisant le sudocétaxel zendusortide.dUne première patiente a déjà reçu un traitement à une dose plus élevée. Le recrutement a augmenté dans les six centres de recherche en Amérique du Nord. À ce jour, plus de 40 personnes atteintes de divers types de cancer ont été traitées au moyen du sudocétaxel zendusortide.

La réduction progressive des activités de recherche s'harmonise avec l'accent mis par la Société sur ses activités commerciales et optimisera davantage sa structure de coûts organisationnelle conformément à son objectif de générer un BAIIA ajusté positifi. Ces changements devraient entraîner des frais de restructuration d'environ 625 000 $ en frais de trésorerie liés aux indemnités de départ et autres dépenses et d'environ 770 000 $ en frais non monétaires. La Société prévoit que tous les frais seront entièrement prélevés en 2024.

i Le BAIIA ajusté positif est une mesure non conforme aux normes IFRS.

À propos du sudocétaxel zendusortide (TH1902) et de la plateforme technologique SORT1+MC

Le sudocétaxel zendusortide est un des premiers conjugué peptide-médicament (CPM) du genre à cibler la sortiline (SORT1) et le premier composé à émerger de la plus grande plateforme de produits d'oncologie sous licence à la Société. Le sudocétaxel zendusortide, une nouvelle entité chimique, utilise un lieur clivable pour conjuguer (réunir) un peptide au docétaxel, un agent chimiothérapeutique cytotoxique bien établi utilisé pour traiter de nombreux cancers. La FDA des États-Unis a accordé au sudocétaxel zendusortide la désignation « Fast Track » comme agent unique pour le traitement de toutes les tumeurs solides avancées récidivantes exprimant la sortiline qui sont réfractaires au traitement habituel. Le sudocétaxel zendusortide fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1.

Theratechnologies a établi sa plateforme technologique SORT1+MC en tant que moteur pour la mise au point de CPM qui ciblent le récepteur de la SORT1, lequel est exprimé dans plusieurs types de tumeurs. La SORT1 est un récepteur « de triage » qui joue un rôle important dans l'internalisation, le triage et la circulation des protéines. L'expression de la SORT1 est associée à une maladie agressive, à un pronostic sombre et à une survie plus courte. On estime que le récepteur de la SORT1 est exprimé dans 40 à 90 % des cas de cancer de l'endomètre, de l'ovaire ou du pancréas, de cancer colorectal et de cancer du sein triple négatif, ce qui en fait une cible attrayante pour la mise au point de médicaments anticancéreux.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com/fr, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l'information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés concernant la réalisation de la partie 3 de la phase 1 de l'essai clinique utilisant le sudocétaxel zendusortide, le recrutement de patientes pour cet essai clinique de phase 1, le développement de la plateforme technologique SORT1+ MC de la Société, y compris la poursuite du développement du sudocétaxel zendusortide, la découverte d'un partenaire en R-D en oncologie et l'atteinte d'un BAIIA ajusté positif. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces données, car les résultats réels peuvent différer. Ces hypothèses comprennent, sans s'y limiter, le fait que la Société réussira à recruter le nombre requis de patientes pour la partie 3 de l'essai clinique de phase 1 utilisant le sudocétaxel zendusortide, des signes d'efficacité seront observés au cours de cet essai clinique de phase 1, alors qu'aucun effet secondaire répréhensible ne sera signalé, les données recueillies dans le cadre des travaux précliniques sur les CPM permettront de trouver un partenaire pour poursuivre le développement de la plateforme technologique SORT1+ MC et les ventes de nos produits commerciaux augmenteront au fil du temps tandis que les dépenses resteront sous contrôle, ce qui permettra d'atteindre un BAIIA ajusté positif.Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les difficultés à recruter des patientes pour la partie 3 de l'essai clinique de phase 1 portant utilisantle sudocétaxel zendusortide, l'absence d'observation de résultats d'efficacité solides, la déclaration d'effets secondaires indésirables découlant de l'utilisation du sudocétaxel zendusortide pouvant mener à l'arrêt de l'essai clinique, l'incapacité de la Société à trouver un partenaire en R-D et, même si un tel partenaire était trouvé, les conditions de tout accord de partenariat pourraient ne pas être favorables à la Société, et le volume des ventes de nos produits commerciaux et celui de nos dépenses peuvent empêcher la Société de générer un BAIIA ajusté positif. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » (point 3.D) de notre formulaire 20-F daté du 21 février 2024 disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov dans les documents déposés par Theratechnologies. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

