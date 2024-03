Négociations dans le secteur public - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ annonce que les déléguées de la FIQ ont entériné la proposition d'entente de principe





SAINT-HYACINTHE, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ annonce que les déléguées de la FIQ ont entériné la proposition d'entente de principe survenue avec le gouvernement du Québec, lors de leur conseil fédéral. La prochaine étape consistera à présenter l'entente de principe aux 80 000 membres de la FIQ. À la suite de ces présentations, les membres pourront se prononcer sur l'entente par le biais d'un vote référendaire électronique qui se tiendra les 10, 11 et 12 avril prochains. « Ce sont nos membres qui décideront si elles acceptent l'offre du gouvernement ou non. Le processus démocratique de la FIQ est rigoureux et il est important pour nous de laisser la démocratie suivre son cours. Cela dit, nous estimons avoir négocié une offre qui reflète et respecte les spécificités du quotidien de nos membres », affirme Julie Bouchard, présidente de la FIQ. La parole est maintenant aux membres. La FIQ invite à aller assister aux assemblées générales en grand nombre.

L'entente de principe négociée comprend plusieurs avancées, dont :

L'encadrement du temps supplémentaire obligatoire, qui ne devrait être utilisé qu'en cas d'urgence;

Des fonds dédiés au rattrapage des chirurgies;

L'élimination graduelle de l'utilisation de la main-d'oeuvre indépendante et la priorisation des professionnelles en soins du réseau de santé public dans les choix des horaires;

Un engagement de la part du gouvernement pour l'implantation graduelle de ratios;

De la formation pour les professionnelles en soins et un maintien des acquis lors de déplacements volontaires;

Des primes conventionnées pour les périodes critiques pendant les fêtes et l'été;

Des augmentations salariales de 17,4 %.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

