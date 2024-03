Le CPQ déplore la réduction de l'accès au Programme des travailleurs étrangers temporaires





MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) exprime d'importantes réserves à la suite de l'annonce faite aujourd'hui par les autorités fédérales canadiennes concernant une réduction de l'accès au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Le CPQ déplore la volonté du gouvernement canadien de réduire le nombre de travailleurs temporaires. Les mesures annoncées aujourd'hui, qui s'éloignent des engagements pris en octobre 2023 et qui devaient initialement être en vigueur jusqu'en août 2024, entraîneront des conséquences sur la capacité des employeurs à maintenir et à développer leurs activités au Québec et au Canada.

«?Cette décision aura un impact significatif sur des milliers d'entreprises au Québec et au Canada qui se retrouveront désormais confrontées aux conséquences accentuées de la pénurie de main-d'oeuvre, compromettant ainsi leurs opérations. L'improvisation des politiques migratoires et la politisation croissante des enjeux d'immigration préoccupent les employeurs?» déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Nous sommes préoccupés par la réduction de la durée de validité des Évaluations de l'impact sur le marché du travail (EIMT) de 12 à 6 mois. Le CPQ redoute également un allongement des délais de traitement des demandes, conséquence directe de ces nouvelles exigences bureaucratiques. De plus, la nécessité d'explorer «?toutes les options?» avant de demander une EIMT semble constituer un obstacle supplémentaire pour les employeurs cherchant à accéder au programme. Il est important de rappeler que les employeurs faisant affaire au programme ne le font pas par plaisir, mais bien par nécessité dans le cadre de la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe leurs secteurs d'activités depuis plusieurs années déjà et qui va se continuer pendant encore plusieurs années.

Le CPQ déplore l'improvisation constante avec laquelle le gouvernement fédéral gère depuis longtemps le dossier d'immigration.

Nous rappelons que le PTET est un outil fondamental du bon fonctionnement de milliers d'entreprises au Québec. Par conséquent, le CPQ demande aux autorités fédérales de garantir une prévisibilité dans le fonctionnement du programme, plutôt que de prendre des décisions unilatérales et improvisées. Il espère que le gouvernement fédéral entendra la voix des employeurs et collaborera avec leurs représentants.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

21 mars 2024 à 17:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :