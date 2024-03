Natech lance la prochaine étape de sa mission visant à démocratiser l'accès à la technologie pour toutes les institutions financières





Natech Banking Solutions, fournisseur d'une plateforme de banque digitale de bout en bout de premier plan, a annoncé aujourd'hui un rebranding jetant les bases de la prochaine génération de sa gamme de produits, qui démocratise l'accès à une technologie financière de pointe.

La plateforme Natech complète garantit une fonctionnalité de niveau 1 pour les banques locales et régionales cherchant à se moderniser, permettant aux institutions ambitieuses avec des budgets limités de générer de la croissance, d'obtenir un avantage concurrentiel et d'accroître leur part de marché.

La nouvelle identité de marque symbolise l'accent mis par Natech sur son expansion mondiale et sur l'évolution de sa gamme de produits pour offrir aux institutions financières ? dont les fintechs et les néobanques ? à travers le monde une technologie de banque numérique accessible et résiliente.

L'an dernier, Natech a conclu avec succès son premier tour de financement, obtenant 10 millions d'euros pour soutenir ses initiatives d'expansion stratégique en Europe et faire progresser le développement de Snappi ? une coentreprise avec Piraeus Financial Holdings qui a pour mission d'offrir une banque indépendante, sans succursales et exclusivement numérique pour servir l'Europe. Après le lancement, Snappi opérera en tant qu'institution d'avant-garde pour les activités de Banking-as-a-Service (BaaS) à travers l'Europe.

Basé dans un pôle de haute technologie en croissance rapide pour l'Europe du Sud situé à Janina, en Grèce, Natech a développé ses opérations dans le monde entier afin de mettre en place un réseau diversifié et croissant de partenaires et clients dans 40 pays, parmi lesquels Snappi, Bank of Karditsa, Ziraat Bank, OPAP et Cooperative Bank of Epirus.

Thanasis Navrozoglou, PDG du groupe, a affirmé : « Nous nous engageons à permettre aux institutions financières d'accéder aux dernières technologies et d'en tirer parti. Le rebranding marque le début de la prochaine étape du parcours de Natech, qui sera axée sur la croissance mondiale. Nous avons pour mission d'élaborer des solutions bancaires avancées qui soient accessibles pour n'importe quelle institution financière, quels que soient son budget de R&D et sa taille, et nous nous engageons à aider les clients, nouveaux comme existants, à offrir des expériences bancaires hors pair. Nous tenons à remercier nos formidables clients, partenaires et membres de l'équipe, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé avec nous pour faire de ces 20 dernières un vrai succès. »

À propos de Natech Banking Solutions

Natech Banking Solutions démocratise l'accès aux technologies bancaires et libère des ressources, permettant aux institutions financières de prioriser ce qui est le plus important : un service exceptionnel et la satisfaction de la clientèle.

Sa gamme complète de produits, qui englobe tous types d'éléments ? d'un système bancaire central à des canaux d'engagement numérique ?, permet aux banques d'élaborer et de fournir des produits financiers personnalisés.

Répondant aux demandes d'une clientèle diversifiée ? allant des coopératives de crédit et des banques communautaires locales aux institutions financières régionales visionnaires et aux banques challengers numériques ?, la plateforme de Natech permet une intégration rapide, fluide et simple afin d'accélérer les délais de commercialisation.

Avec des racines en Grèce, Natech a une empreinte mondiale, une présence dans des lieux stratégiques à travers l'Europe et un réseau de partenaires régionaux et internationaux.

21 mars 2024 à 11:35

