Desjardins renforce l'autonomie numérique à travers le Canada





QUÉBEC, le 21 mars 2024 /CNW/ - CFSC-OPEC est heureux d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec Desjardins, reconnaissant la profonde conviction du groupe dans le potentiel des individus et dans l'autonomie attribuée aux communautés.

Desjardins fournit 4000+ actifs IT en 2024, renforçant l'accès à la technologie et la durabilité environnementale.

« En tant que plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord, le Mouvement Desjardins souhaite canaliser ses valeurs dans des initiatives qui changent la donne pour les personnes dans le besoin. Ordinateurs Pour les Écoles et Plus utilisent l'économie circulaire pour donner aux jeunes en Ontario et au Québec les moyens d'apprendre des compétences techniques et transversales et à fournir du matériel informatique aux ménages à faible revenu. Nous sommes fiers de donner aux communautés et aux jeunes les ressources dont ils ont besoin pour exceller et de faire partie d'une initiative durable qui réunit le gouvernement, l'industrie et les organismes communautaires » a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Desjardins joue un rôle crucial dans le paysage technologique canadien et favorise l'inclusion numérique à travers le pays. En s'engageant à contribuer à plus de 4000 dons de matériel informatique en Ontario et au Québec tout au long de l'année 2024, cette initiative consolide l'engagement et la responsabilité de Desjardins envers la durabilité environnementale et l'inclusion sociale.

Les dons en Ontario sont gérés par Renewed Computer Technology (RCT), qui rénove les ordinateurs et les livre aux écoles, aux Premières Nations, aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif, aux particuliers et aux familles à faible revenu en Ontario. Plus de 510 000 ordinateurs ont été rénovés par RCT depuis le début du programme.

Les dons au Québec sont gérés par OPEQ, qui collecte plus de 50 000 ordinateurs chaque année pour aider les bibliothèques publiques, les écoles, les garderies et les organisations à but non lucratif (OBNL) dédiées au bien-être communautaire.

Joignez-vous à nous dans ce voyage d'autonomisation pour rendre le Canada numériquement inclusif et compétitif.

Ensemble, nous faisons plus que façonner l'avenir ; nous construisons un héritage pour les générations à venir.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 422,9 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À PROPOS DE CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc. | Computers for Success - Canada Inc. (CFSC-OPEC) est un organisme sans but lucratif, créé en 2005, qui soutient les effets des programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement du Canada. La mission du CFSC-OPEC repose sur 3 piliers : réduire les déchets numériques, favoriser la main-d'oeuvre numérique et faciliter l'inclusion sociale.

SOURCE Computers for Success Canada

21 mars 2024 à 08:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :