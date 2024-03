Biodiversité : Le Fonds de solidarité FTQ investit 3,5 millions de dollars dans l'entreprise Habitat





Un premier investissement du Fonds dans le secteur de la biodiversité

MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ est fier d'annoncer un tout nouvel investissement de 3,5 millions de dollars dans l'entreprise spécialisée en biodiversité, Habitat. Cet investissement historique du Fonds s'inscrit dans son objectif de détenir 12 milliards d'actifs en développement durable d'ici 2027 et permettra à Habitat d'atteindre une nouvelle étape de sa croissance, afin d'étendre son expertise.

Habitat a été créé en 2017 dans l'objectif de mieux répondre aux différents enjeux liés à la crise de la biodiversité et des changements climatiques. L'entreprise voit le jour grâce à trois professeurs d'université, dont Jérôme Dupras, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique et depuis peu titulaire de la Chaire UNESCO en évaluation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes. L'investissement du Fonds permettra à Habitat de renforcer son positionnement en services analytiques axés sur la biodiversité, d'investir dans sa transformation numérique et sa croissance.

« L'investissement du Fonds permettra à Habitat d'assurer sa croissance et de continuer de s'inscrire parmi les plus importants spécialistes en biodiversité au Québec. Je suis fier qu'un investisseur qui a à coeur le développement durable et qui met en place des initiatives en ce sens, comme le Fonds, fasse son arrivée comme partenaire d'Habitat », explique Jérôme Dupras, associé fondateur et président-directeur général d'Habitat. « Notre volonté est de contribuer à un avenir plus vert et plus sain pour nos écosystèmes et pour le Québec. Le Fonds est selon nous le partenaire idéal pour nous aider à atteindre ces objectifs », termine M. Dupras.

« L'arrivée d'Habitat dans le portefeuille du Fonds est, une fois de plus, une démonstration de notre volonté à agir concrètement pour le développement durable du Québec. Nous sommes fiers aujourd'hui de souligner ce premier investissement directement en lien avec la biodiversité », affirme Christian G. Brosseau, vice-président placements privés et investissements d'impact - Capital structurant, énergie, environnement et technologies au Fonds de solidarité FTQ. « Le Fonds est déjà mobilisé à accompagner Habitat dans son développement pour atteindre de nouveaux marchés », conclut M. Brosseau.

À propos d'Habitat

Habitat est une entreprise de solutions environnementales basée à Montréal, issue de la rencontre de 3 chercheurs universitaires, et qui regroupe aujourd'hui une équipe de 25 employés. L'entreprise accompagne les organisations en proposant des stratégies d'aménagement du territoire centrées sur la nature, visant l'équilibre et la santé des écosystèmes, la résilience des milieux et un approvisionnement durable en services écologiques.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

