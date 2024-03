La Banque Nationale du Canada publie ses plus récents rapports ESG





MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») annonce aujourd'hui la mise en ligne de ses plus récentes publications environnementales, sociales et de gouvernance couvrant l'année 2023. Il s'agit du Rapport sur les avancées environnementales, sociales et de gouvernance (le « Rapport ESG »), du Rapport climatique, du Cahier Inclusion, Diversité et Équité, ainsi que du Rapport sur les avancées en investissement responsable de Banque Nationale Investissements (« BNI »).

Destinées à un vaste éventail de parties prenantes, ces publications présentent les engagements, les stratégies et les progrès de la Banque en la matière, ainsi que ses principaux indicateurs de performance. Elles peuvent être consultées dans la section Engagements et impact du site bnc.ca.

Banque Nationale : un impact positif dans la vie des gens

Cette cinquième édition du Rapport ESG de la Banque fait état de l'étendue de l'engagement de la Banque auprès de ses différentes parties prenantes et présente ses avancées, ainsi qu'un tableau de bord qui permet d'en suivre l'évolution au fil du temps.

Les neuf principes ESG adoptés par le conseil d'administration de la Banque guident les actions des équipes dans le déploiement des initiatives et font l'objet d'un suivi rigoureux par celui-ci.

Parmi les nouveautés de 2023, on trouve l'ajout de contenu sur les Principes bancaires responsables dont la Banque est signataire fondatrice, l'ajout d'exemples concrets de contributions de la Banque au sein de la communauté, ainsi que des exemples de la manière dont la Banque accompagne sa clientèle dans la transition énergétique et sociale, tant au niveau du service-conseil que du financement.

Suivi des cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) et mise en oeuvre du plan climatique et de la stratégie d'engagement

Conformément à ses engagements auprès de l'alliance bancaire Net Zéro, la Banque présente le suivi de ses cibles intermédiaires de réduction des GES dans des secteurs à forte intensité carbone, soit le sous-secteur des producteurs de pétrole et de gaz, le secteur de l'immobilier commercial et celui de la production d'énergie.

Cette cinquième édition du Rapport climatique (auparavant Rapport GIFCC) présente également le suivi de la cible de réduction des émissions de GES de nos propres activités, fixée à 25 % d'ici la fin de 20251, pour aider à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, soit l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris.

Enfin, ce rapport présente la structure de mise en oeuvre du plan climatique et de la stratégie d'engagement, stratégie qui établit les fondations d'une implication volontaire et dévouée auprès de toutes les parties prenantes pour renforcer l'objectif commun de transition énergétique. On peut également y lire le nouvel engagement de la Banque au niveau du charbon thermique, concernant la clientèle existante des secteurs miniers et de production d'énergie.

Un milieu de travail propice à l'inclusion, la diversité et l'équité

La Banque compte un plan d'action qui définit, de façon concrète, les initiatives porteuses pour créer une culture toujours plus inclusive.

La publication du quatrième Cahier Inclusion, Diversité et Équité de la Banque permet de faire état des progrès et du travail qu'il reste à faire pour réaliser nos ambitions réaffirmées, avec la présentation des cibles de représentation pour 2026. Ce document découle notamment de nos engagements, que ce soit auprès de l'Organisation des Nations Unies en tant que signataire des Principes d'autonomisation des femmes et des Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises pour lutter contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI), dans le programme des Relations progressistes avec les Autochtones mis en place par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, ou encore en tant que signataire de l'initiative BlackNorth.

De plus, la Banque est résolument engagée à continuer à promouvoir sa culture inclusive en s'appuyant sur ses valeurs communes et sur la richesse de ses différences, l'adaptation de ses processus et systèmes et des mesures d'équité. En ce sens, elle est fière de participer aux efforts déployés pour créer un Canada accessible et exempt d'obstacles.

Engagement en matière d'investissement responsable

BNI publie son Rapport sur les avancées en investissement responsable 2023. Dans un monde en transition, nous croyons que l'investissement responsable s'impose comme un élément intrinsèque de notre devoir de fiduciaire envers les investisseurs canadiens et un vecteur pour des décisions plus avisées. L'édition 2023 propose un aperçu des faits saillants, des exemples d'engagement réussis de nos partenaires en architecture ouverte, ainsi que les détails de nos ambitions pour les années 2024 à 2026.

Toutes ces publications sont des documents riches en informations, et nous invitons nos parties prenantes à s'y référer pour poursuivre les conversations constructives que nous entretenons depuis de nombreuses années.

1 Cette cible vise les domaines 1, 2 et 3 (le domaine 3 inclut les déplacements d'affaires des employés et la consommation de papier dans la chaîne d'approvisionnement) avec 2019 comme année de référence. Cette cible inclut nos activités au Canada et aux États-Unis ainsi que notre filiale à Dublin, notre succursale à Londres et nos bureaux de représentation à l'étranger.

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme certaines déclarations prospectives, notamment à l'égard des cibles et engagements de la Banque en matière de développement durable, d'environnement, d'avancées sociales et de gouvernance, y compris ses engagements liés à la diversité, l'équité et l'inclusion, l'objectif d'émissions nettes nulles de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 de la Banque, de même que ses cibles et objectifs intermédiaires de réduction des GES, tant pour ses propres activités opérationnelles que pour ses activités de financement, et des mesures qu'elle prendra pour les réaliser, y compris sa stratégie climatique et tous les objectifs reliés à ses efforts envers la transition vers une économie faible en carbone et la façon de soutenir ses clients dans cette transition. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes, estimations et intentions actuelles et sont sujettes à des risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles. Ces facteurs, risques et incertitudes sont décrits dans les mises en garde concernant les déclarations prospectives contenues dans le Rapport sur les avancées environnementales, sociales et de gouvernance, dans le Cahier Inclusion, Diversité et Équité, et dans le Rapport climatique. Des renseignements supplémentaires sont également fournis dans la section « Gestion des risques » du Rapport annuel 2023 de la Banque et peuvent être mis à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30?000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. («?BNI?») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 décembre 2023, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 81,86 milliards de dollars.



Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.



Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

21 mars 2024 à 08:00

