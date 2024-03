GEEKCO ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE TELL ME PARTOUT AU QUÉBEC, SON ENTRÉE EN ONTARIO ET LA NOMINATION D'UN NOUVEAU CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE





LAVAL, QC , le 21 mars 2024 /CNW/ - Corporation Geekco Technologies - (la « Société » ou « Geekco ») (TSXV: GKO), annonce le déploiement de son application Tell Me partout au Québec et son entrée dans le marché de l'Ontario en desservant le réseau complet de son partenaire Poulet Rouge. À compter d'aujourd'hui, tous les restaurants de la chaîne utiliseront Tell Me afin de faire découvrir leur marque et leurs produits auprès de la communauté Tell Me.

« Poulet Rouge est une chaîne Québécoise en pleine croissance, innovante et prisée par les jeunes consommateurs. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'étendre notre collaboration à l'ensemble de leur réseau et ainsi pouvoir faire découvrir Poulet Rouge à nos usagers partout au Québec et en Ontario. Cet appui envers Tell Me provenant d'une chaine avec une telle notoriété, nous motive à poursuivre nos efforts et notre développement. Dans les prochaines semaines, nous allons offrir de nouvelles fonctionnalités ainsi que l'arrivé de nouveaux partenaires avec comme objectif de devenir un outil du quotidien pour les usagers et les commerçants.» indique M. Mario Beaulieu, Chef de la direction.

« Nous tenons également à souligner que nous serons présent ce weekend en partenariat avec Poulet Rouge au Happening Marketing qui se tient au HEC. Cette compétition Universitaire étant la plus importante dans l'Est du Canada. Une belle initiative en lien direct avec notre clientèle cible. » ajoute-t-il en terminant.

« L'innovation est au coeur de chacune de nos initiatives. C'est là que Tell Me prend tout son sens car elle est innovante, simple d'utilisation et connectée avec les jeunes consommateurs. Elle va nous permettre de faire découvrir notre marque auprès des jeunes, d'attirer une nouvelle clientèle dans nos succursales et de recruter nos futurs employés. Tell Me s'inscrit à l'intérieur de nos initiatives pour générer de la croissance et nos efforts constants de satisfaire et de se rapprocher de nos clients, nos franchisés, nos employés et de la communauté. Profitez de la visibilité offerte par Tell Me tout en contribuant à stimuler l'économie dans chaque ville et chaque quartier à la grandeur de notre réseau est selon nous une formule gagnante.» a mentionné Mme Karine Dubé, Directrice marketing local de Poulet Rouge.

Chef de la direction financière

Geeko est heureuse d'annoncer la nomination de Faycal Salek à titre de Chef de la direction financière.

Faycal Salek est membre de l'Ordre des CPA du Québec (CPA) depuis 2004 Il détient un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité publique de l'école des hautes études commerciales (HEC). Il est consultant auprès de petites et moyennes entreprises publiques et privées en comptabilité, financement et analyse financière. Faycal a agis en tant que chef de la direction financière pour plusieurs entreprises dont le Groupe GSoft et le Groupe Hitlab. Il a également exercé les fonctions de directeur adjoint à l'inspection professionnelle de l'Ordre des CPA du Québec ainsi qu'administrateur et président du comité d'audit de Perlite Canada Inc., un producteur de perlite et de vermiculite brutes et expansées, alors qu'elle était inscrite à la Bourse de croissance TSX.

Concurremment à cette nomination effective immédiatement, Geekco annonce le départ de Xavier Harland, à titre de Chef de la direction financière de la Société. La direction de Geekco tient à le remercier pour sa contribution au sein de l'organisation.

Geekco a annoncé également l'attribution à M. Salek d'un total de 150 000 options d'achat d'autant d'actions catégorie A de la Société à un prix d'exercice de 0,08 $ chacune. Toutes ces options sont valides durant 10 ans. Les options pourront être exercées par tranche de 25 % par six (6) mois révolus

À PROPOS DE POULET ROUGE

Avec son réseau de 42 succursales à travers la province de Québec et en Ontario, Poulet Rouge ce distingue par ses savoureux bols de poulet grillé préparés au goût du client et devant eux. Leurs bols débordent de vrais ingrédients frais : filets de poulet halal canadiens, grains entiers nourrissants, légumes croquants et saveurs délectables. Chez Poulet Rouge la qualité se goûte, s'entend et se voit! L'entreprise met tout en oeuvre pour tisser des liens avec sa clientèle et faire un réel impact dans nos collectivités. Poulet Rouge c'est bon! Bon pour le corps, l'esprit et la collectivité.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-garde des solutions technologiques qui font évoluer la nouvelle façon de faire du marketing tout en stimulant et dynamisant l'économie de chaque ville et de chaque quartier en faisant interagir les consommateurs et les commerces comme jamais auparavant. Son application Tell Me permet aux utilisateurs de découvrir en temps réel les commerces autour d'eux grâce à la carte interactive, d'accéder à des récompenses exclusives et même de trouver un emploi. Les commerces augmentent ainsi leur trafic et leur visibilité tout en recrutant leurs futurs employés. Tout cela dans la même application.

