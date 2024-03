Ampace dévoile les batteries lithium-ion cylindriques de la série Jumbo-Power, qui ouvrent la voie à une nouvelle ère de l'énergie mondiale





SHANGHAI, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Ampace Technology Limited (Ampace) fait aujourd'hui ses débuts à la 37e foire internationale de la quincaillerie de Chine, en présentant ses batteries lithium-ion cylindriques révolutionnaires de la série Jumbo-Power (JP). Cette série innovante représente une avancée significative dans la technologie des batteries au lithium, obtenue grâce à une étroite collaboration avec des clients leaders de l'industrie qui se sont engagés à améliorer les performances des outils électriques.

Innovation dans la conception des matériaux, des structures et des systèmes : Jumbo-Power lance la nouvelle génération de technologies énergétiques puissantes à l'échelle mondiale

Pour répondre aux environnements de fonctionnement de plus en plus complexes des outils électriques, Ampace dévoile la série de batteries cylindriques Jumbo-Power et lance le JP40, son premier produit fabriqué en série.

Yuan Qingfeng, directeur de la recherche et du développement chez Ampace, a déclaré : « Grâce à des travaux de recherche et de développement approfondis axés sur un taux C élevé, une élévation minimale de la température, une capacité accrue et une durée de vie prolongée, Ampace a introduit une nouvelle source d'énergie de base pour les outils électriques. »

La série JP s'appuie sur l'innovation en matière de matériaux multicouches et sur une conception unique de la structure cylindrique des cellules pour franchir les barrières de performance des batteries haute puissance. La série adopte une structure de cellule révolutionnaire à languette complète, intégrant un matériau de cathode à très haute densité énergétique avec un hybride de nouveaux matériaux d'anode en graphite et en silicium-carbone à charge rapide, et des électrolytes à cinétique ultra-rapide. Cette approche permet d'obtenir des améliorations significatives dans cinq domaines clés : puissance de sortie élevée, durée d'utilisation unique prolongée, large adaptabilité à la température, charge rapide efficace et durée de vie prolongée.

Premier produit de masse de la série JP, la batterie lithium-ion cylindrique JP40 permet de réaliser des avancées considérables sur des indicateurs de performance clés tels que la puissance, la capacité de décharge par impulsion, la durée de vie de la batterie, la vitesse de charge et la performance à basse température.

Selon M. Yuan, la batterie JP40 offre une décharge continue prolongée de 40 A pendant 6 minutes, prolongeant ainsi de 200 % l'autonomie de la batterie. En ce qui concerne la décharge par impulsions, il permet une décharge par impulsions de 140 A pendant 5 secondes avec une chute de tension minimale. La durée de vie de la batterie JP40 dépasse les 600 cycles, ce qui la prolonge de 200 % par rapport aux cellules cylindriques classiques, réduisant ainsi le coût d'utilisation de la batterie. L'efficacité de la charge est améliorée grâce à une charge rapide à haut rendement qui permet d'atteindre une capacité de 80 % en seulement 20 minutes, réduisant ainsi le temps de charge de 25 %. Le seuil de basse température s'étend jusqu'à -20° C.

Intégration profonde et continue dans le domaine des produits de haute puissance : Ampace est le moteur d'un avenir meilleur grâce à une technologie de pointe

« Ampace s'est profondément immergée dans le domaine des batteries au lithium, innovant et évoluant constamment en réponse aux demandes des utilisateurs. Le lancement des produits de la série Jumbo-Power est le résultat naturel de notre solide base technologique et de notre approche proactive des opportunités industrielles, » a commenté Liu Wenfang, directeur du département High-Power d'Ampace.

Dans sa quête pour créer et offrir une meilleure expérience de vie verte, Ampace collabore avec des partenaires pour ouvrir la voie à une nouvelle ère d'énergie puissante. Récemment, Ampace a signé des accords de coopération stratégique avec des clients de premier plan dans le domaine des outils électriques et des aspirateurs, favorisant ainsi le développement rapide des secteurs des batteries et des produits de haute puissance.

La reconnaissance des clients est toujours notre force motrice. Le département de fabrication de l'usine de Suzhou de Stanley Black & Decker a affirmé : « Les batteries d'Ampace présentent une forte puissance, une longue endurance et une durée de vie prolongée, ce qui permet d'améliorer au maximum les performances des produits. » Qian Yaoqiu, directeur de la R&D de Positec, a ajouté : « Ampace a réalisé des avancées novatrices dans la technologie des batteries cylindriques de haute puissance, menant la transformation de l'industrie et ouvrant la voie à une vague d'énergie puissante. »

En tant que l'une des trois activités principales d'Ampace, les produits et solutions de haute puissance sont centrés sur les valeurs fondamentales et les stratégies technologiques, offrant des solutions de batteries au lithium efficaces et fiables pour des secteurs tels que les outils électriques, les drones, les aspirateurs et la robotique, conduisant les progrès de l'industrie avec des technologies de pointe.

Ampace continuera à explorer la valeur de l'énergie électrique, en travaillant avec des partenaires mondiaux tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour accélérer la transformation énergétique et améliorer la qualité de vie.

