Centric choisit Prodapt pour accélérer l'acquisition de clientèle et transformer l'expérience client





Centric Infrastructure Group LLC (Centric), un important distributeur de gaz naturel et fournisseur de services de télécommunications par fibre optique basé au Texas, s'est associé à Prodapt pour transformer son expérience client. Cette collaboration souligne la détermination de Centric à fournir un service exceptionnel à ses clients.

En s'appuyant sur l'expertise de Prodapt et sur ses solutions innovantes, Centric s'est engagé à optimiser son expérience client, en améliorant ses critères de satisfaction et d'efficacité opérationnelle au sein du secteur.

En réponse à la demande croissante dans le segment « Fiber to the Home/Business » (FTTH/B) et dans le contexte de cycles complexes d'octroi de licences de logiciels et de processus commerciaux fragmentés, Centric prend en compte la nécessité de disposer de solutions agiles. Prodapt introduira une plateforme BSS numérique cloud-native et flexible intégrant les meilleurs composants de Salesforce et d'Aria pour accélérer la prestation de services et rationaliser les opérations commerciales.

« Nous avons choisi Prodapt en raison de leur compétence démontrée de la mise en oeuvre des solutions sectorielles de Salesforce et de l'alignement de la solution qu'ils proposent sur notre vision de l'expérience client », a déclaré Kevin McKenna, vice-président du développement commercial, Centric Infrastructure Group.

« Les fournisseurs de gaz naturel et de services de fibre ont besoin de solutions adaptables et originellement numériques pour améliorer la prestation de services du dernier kilomètre et l'efficacité opérationnelle, et garantir ainsi une expérience sans faille tant pour le personnel sur le terrain que pour les clients. La combinaison de l'expertise d'intégration télécom-native de Prodapt avec les produits au succès avéré de Salesforce crée de puissantes synergies qui permettent à Centric de produire des expériences exceptionnelles », a expliqué Smita Katariya, responsable BSS Practice, Prodapt.

À propos de Prodapt

Prodapt est l'acteur spécialisé le plus important et à la croissance la plus rapide du secteur de la connectivité. La Société a été reconnue par Gartner en tant que « Large, Telecom-Native, Regional IT Service Provider » en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. En se concentrant spécialement sur ce domaine, Prodapt a acquis une expertise approfondie des technologies les plus transformatrices qui connectent notre monde.

Prodapt est un partenaire de confiance pour les entreprises à tous les niveaux du secteur vertical de la connexité. Nous concevons, configurons et exploitons des solutions pour leur écosystème numérique, leur infrastructure réseau et leurs opérations commerciales, pour façonner des expériences qui inspirent leurs clients.

Aujourd'hui, nos clients connectent 1,1 milliard de personnes et 5,4 milliards d'appareils et comptent parmi les plus grandes entreprises de télécommunications, de médias et d'Internet au monde. Prodapt travaille avec Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung et bien d'autres encore.

Prodapt, société nommée « Great Place To Work® Certifiedtm », emploie plus de 6 000 experts en technologie et du secteur dans une trentaine de pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'industries fondé il y a 130 ans et qui emploie plus de 30 000 personnes dans plus de 80 sites dans le monde..

Rendez-vous sur www.prodapt.com pour plus d'informations. Suivez-nous sur LinkedIn.

20 mars 2024 à 23:50

