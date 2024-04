Le gouvernement fédéral investit dans l'amélioration de l'efficacité énergétique du centre communautaire de la Première Nation d'Alexander





PREMIÈRE NATION D'ALEXANDER (TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO6), AB, le 29 avril 2024 /CNW/ - On procédera à la rénovation du Centre de développement social de la Première Nation d'Alexander afin de le rendre plus écologique grâce à un investissement de 678 702 $ du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Sean Fraser et Colette Arcand, administratrice tribale et représentante de la Première Nation d'Alexander, ce projet permettra d'accroître l'efficacité énergétique du centre afin d'en faire un lieu de rassemblement de meilleure qualité et plus durable, ainsi que d'atteindre les objectifs de durabilité de la communauté.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour bâtir un avenir durable pour les Canadiens, avec un accès à de bons emplois, tout en limitant les répercussions sur l'environnement local.

Le Centre de développement social de la Première Nation d'Alexander fournit des services et du soutien aux membres de la communauté. Cela comprend des services de développement des compétences, des possibilités d'emploi et de la formation qui favorisent l'indépendance et le renforcement des familles.

Le financement servira à élargir le système d'énergie solaire afin de permettre au centre de produire sa propre énergie, de réduire les émissions et d'accroître la résilience de la communauté. Le centre procédera également à la modernisation de son système de chauffage, de ventilation et de climatisation, de son système électrique et de son système d'éclairage, ainsi qu'à la rénovation de l'enveloppe du bâtiment, ce qui comprend l'isolation des portes et de la toiture.

Une fois terminés, ces travaux d'amélioration devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie du centre de près de 50 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 76 tonnes par année. Ces travaux permettront au centre d'accroître son efficacité énergétique et de continuer à offrir un lieu inclusif où les membres de la communauté pourront se rassembler et où le personnel pourra offrir des programmes et des services sociaux essentiels.

En continuant de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires partout au Canada, le gouvernement fédéral veille à ce que les Canadiens aient accès à des logements soutenus par une infrastructure qui peut les relier aux emplois, aux services, aux commodités et à leurs collectivités en général.

Citations

«?Cet investissement permet de financer le travail du Centre de développement social de la Première Nation d'Alexander, qui offre des programmes et des services sociaux essentiels, tout en réduisant son empreinte environnementale. C'est une excellente façon de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes.?»

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre terre, dont nous sommes les intendants et les gardiens, constitue l'une des pierres angulaires de notre identité et l'une de nos ressources les plus précieuses, au même titre que notre peuple. Notre nation est fière de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada pour offrir à ses membres un lieu plus écoénergétique dont ils pourront se servir. Nous devons insister sur le fait que les bâtiments et les infrastructures sont considérés comme étant des investissements sur nos terres, non seulement pour les services améliorés qu'ils permettent de fournir à nos membres, mais aussi pour la préparation des générations futures. »

Colette Arcand, administratrice tribale de la Première Nation d'Alexander

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 678 702 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 50 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 76 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour appuyer les projets alignés avec les secteurs prioritaires déterminés par les intervenants des Prairies afin de bâtir une économie plus solide, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

29 avril 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :