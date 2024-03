Le gouvernement fédéral soutient le projet Building UP! du centre familial de la petite enfance Connections





WINDSOR, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le centre familial de la petite enfance Connections est en train d'être rénové après un investissement combiné de plus de 1,4 million de dollars du gouvernement fédéral et du centre.

Annoncé par Irek Kusmierczyk, député de Windsor--Tecumseh, et Barb Brown, ce projet permettra d'améliorer l'accessibilité et l'efficacité énergétique du centre Connections.

Les travaux de rénovation de l'entrée principale du centre comprendront l'installation d'une rampe d'accès et d'un bureau de service pour les personnes handicapées, celles qui ont de jeunes enfants. Dans le cadre des rénovations écologiques, on isolera les murs extérieurs du centre et on remplacera les fenêtres actuelles par des fenêtres améliorées à triple vitrage, ce qui contribuera à réduire la consommation et le gaspillage d'énergie de l'établissement. Ce projet aidera l'organisme Connections à accroître sa capacité à soutenir le développement sain des familles et de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans dans le comté de Windsor-Essex.

Ce projet est financé par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, qui soutient les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent et se rassemblent, en réduisant la pollution et les coûts et en soutenant des milliers d'emplois.

Citations

« Le gouvernement fédéral est ravi de soutenir le centre familial de la petite enfance Connections et son initiative Building UP! Ce projet illustre notre engagement à favoriser les espaces inclusifs et les initiatives vertes. Il ne s'agit pas seulement de rénover des bâtiments, mais aussi d'améliorer les collectivités et de veiller à ce que chacun dispose d'un endroit confortable où s'épanouir. »

Irek Kusmierczyk, député de Windsor--Tecumseh, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le fait que notre centre soit situé au coeur de la communauté est vital pour celle-ci. Cela nous permet de poursuivre notre mission qui consiste à fournir du soutien, des ressources et des services individualisés pour favoriser l'apprentissage précoce et le développement sain des familles et de leurs jeunes enfants à Windsor-Essex. Grâce au gouvernement du Canada et à son initiative Bâtiments communautaires verts et inclusifs, nous avons fait un pas de plus vers la création d'un espace inclusif où toutes les familles peuvent avoir accès à nos services. »

Barb Brown, directrice générale du centre familial de la petite enfance Connections

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 801 248 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la contribution du centre familial de la petite enfance Connections s'élève à 650 410 $.

Ces améliorations devraient permettre une économie annuelle de carburant de l'installation d'environ 51,2 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55,6 tonnes par an.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

