Déclaration - L'AMC vivement préoccupée par l'avenir de la médecine de famille au Québec





OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) joint sa voix à celle de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et s'inquiète des résultats du premier tour du Service canadien de jumelage des résidents en médecine (CaRMS) alors que 91 postes en médecine familiale n'ont toujours pas été pourvus au Québec.

La fondation d'un meilleur accès aux soins de santé demeure la mise en place d'une première ligne forte, et cela passe nécessairement par une meilleure attraction des apprenants et par la rétention des médecins de famille dans le réseau public. L'AMC est préoccupée par l'application de certaines dispositions de la Loi visant à augmenter l'offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de l'offre, qui mise notamment sur l'imposition de mesures de restrictions de la patientièle qu'un médecin pourra ajouter à sa charge et de surveillance des plages horaires des médecins de famille. Ces mesures pourraient mener à une désaffection des médecins du réseau public vers le privé.

Nous prenons acte des intentions du gouvernement d'améliorer l'accès aux soins et reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Cependant, les solutions envisagées doivent être explorées en étroite collaboration avec les médecins et les autres professionnels de la santé. L'AMC privilégie entre autres une réduction encore plus accrue du fardeau administratif pour que les médecins puissent avoir davantage de temps avec leurs patients et puissent s'épanouir au travail.

Les résultats du premier tour de jumelage nous indiquent qu'il faut absolument revaloriser les conditions de travail des médecins de famille pour rendre la pratique attrayante auprès des apprenants en médecine. Il manque déjà près de 1?200 omnipraticiens au Québec et 60 % des médecins québécois montrent des signes d'épuisement professionnel, il y a urgence d'agir.

Les médecins de famille du Québec sont déterminés à améliorer l'accès aux soins et à soigner la population. Nous en voulons pour preuve les 930?000 patients supplémentaires déjà pris en charge depuis 2022. Nous invitons tous les gouvernements à maintenir des relations constructives avec la profession de façon à assurer un milieu de travail sain pour les soignants, une meilleure accessibilité aux soins ainsi qu'une médecine de qualité pour les patients.

Dre Kathleen Ross

Présidente de l'Association médicale canadienne

Dr Jean-Joseph Condé

Porte-parole francophone et représentant du Québec au Conseil d'administration de l'Association médicale canadienne

20 mars 2024 à 13:58

