« Alpha Token Capital », capital de risque de cryptomonnaies de Dubaï investit dans CVTX $

SÉOUL, Corée du Sud, 20 mars 2024 /CNW/ - Carrieverse, entreprise du Web3, qui a émis le CVTX, a réussi à attirer de nouveaux investissements à Dubaï, la chaîne de blocs Mecca. Le 15 mars, Carrieverse a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat d'investissement stratégique avec la société de capital-risque en cryptomonnaie de Dubaï, Alpha Token Capital.

Grâce à ce partenariat, Alpha Token Capital fera un investissement en cryptomonnaies dans CVTX et un investissement stratégique dans Carrieverse. En plus de cet investissement, Carrieverse bénéficiera d'une collaboration stratégique dans le développement des affaires à l'échelle mondiale grâce aux partenariats et au réseau d'Alpha Token, aux partenariats de leaders d'opinion clés (KoL), aux cotations en bourse, au marketing et à la communauté.

Alpha Token Capital est une société mondiale de capital-risque de cryptomonnaies qui a des réseaux non seulement à Dubaï, mais aussi en Inde et à Singapour. Elle est reconnue pour la sélection de jetons prometteurs classés entre le 100e et le 2000e rang en capitalisation boursière pour les investissements stratégiques et le développement de l'écosystème de jetons, comme Strike (STRK) et Map Protocol (AMP).

L'actif virtuel CVTX émis par Carrieverse est utilisé comme jeton de gouvernance pour sa plateforme de jeux Web3 exclusive « Cling ». « Cling » prendra bientôt de l'expansion sur le marché mondial avec plus de 30 000 utilisateurs quotidiens actifs dans la région de l'Asie du Sud-Est, dont le métavers Web3 « Carrieverse » et la stratégie de carte RPG « SuperKola Tactics » prévue pour un lancement mondial au deuxième trimestre.

David Yoon, chef de la direction de Carrieverse, qui a dirigé l'investissement, a déclaré : « Carrieverse a constamment frappé aux portes de Dubaï et du marché de la région du MENA, et nous constatons maintenant les fruits de notre travail. Grâce à cet investissement, nous élargirons l'écosystème du CVTX et en améliorerons la valeur. »

Cet investissement est reconnu comme le premier investissement d'Alpha Token Capital dans un jeton coréen. Carrieverse et CVTX, en premier lieu, reçoivent beaucoup d'attention sur le marché de la cryptomonnaie.

