Le premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, effectuera une visite au Canada

OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis, effectuera une visite à Montréal, au Québec, et à Toronto, en Ontario, les 24 et 25 mars 2024.

En tant qu'Alliés de l'OTAN et partenaires indéfectibles, le Canada et la Grèce profiteront de cette visite pour approfondir leur amitié.

Au cours de la visite, les premiers ministres Trudeau et Mitsotakis feront progresser leur collaboration dans des domaines d'intérêt commun, y compris le commerce et l'investissement, la lutte contre les changements climatiques et la création de bons emplois pour la classe moyenne. De plus, les dirigeants examineront des moyens de relever des défis régionaux et mondiaux, notamment pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la guerre non provoquée de la Russie, défendre l'ordre international fondé sur des règles et promouvoir la démocratie dans le monde.

La visite du premier ministre Mitsotakis permettra de renforcer les relations étroites entre le Canada et la Grèce, lesquelles sont fondées sur des valeurs communes et sur les liens étroits qui unissent nos populations.

Citation

« Le Canada et la Grèce sont des partenaires, des Alliés et des amis. Lorsque nous travaillons ensemble, nous créons de bons emplois, nous faisons croître le commerce et l'investissement, nous prenons des mesures en faveur du climat et nous protégeons les démocraties. Je suis impatient d'accueillir le premier ministre Mitsotakis au Canada et de poursuivre le travail que nous réalisons pour améliorer la vie des Canadiens et des Grecs. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la première visite officielle du premier ministre Mitsotakis au Canada depuis son élection au poste de premier ministre de la Grèce en 2019.

Le Canada et la Grèce ont des vues similaires quant aux grands enjeux mondiaux et régionaux. Ils collaborent étroitement au sein de diverses institutions multilatérales, notamment les Nations Unies, l'OTAN, l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'Organisation mondiale du commerce et la Francophonie.

Quelque 270 000 Canadiens sont d'origine grecque.

En 2023, le commerce bilatéral de marchandises avec la Grèce a atteint un sommet de 585 millions de dollars.

Le Canada et la Grèce entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 80 ans.

